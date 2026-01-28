Deux nouveaux animes Dragon Ball sont dévoilés au Genkidamatsuri 

Le Dragon Ball Genkidamatsuri, événement célébrant les 40 ans de la franchise au Japon, n’a pas déçu. Au-delà des festivités commémoratives et l’annonce du projet AGE 1000, Toei Animation y a créé la surprise en officialisant non pas un, mais deux nouveaux animés Dragon Ball. L’un est est remake, tandis que l’autre est une série canon : voici tout ce que l’on sait.

Une relance d’envergure des animes Dragon Ball

Plus de huit ans après l’arrêt de la diffusion télévisée de Dragon Ball Super, le Genkidamatsuri vient de relancer la machine avec l’annonce de deux nouveaux animes. Le premier projet s’intitule Dragon Ball Super: Beerus, une reconstruction intégrale de l’arc Battle of Gods, adapté dans le long-métrage de 2013 puis dans la première portion de Dragon Ball Super en 2015. L’anime embarquera une version “enrichie” et “modernisée », avec des plans redessinés, des scènes additionnelles, une bande-son retravaillée et des doublages réenregistrés.

Dragon Ball Super: Beerus sortira vers l’automne 2026 au Japon. Vous pouvez regarder la bande-annonce dans la vidéo ci-dessous :

Quant au second anime, il porte le nom officiel de Dragon Ball Super: The Galactic Patrol. Contrairement à Beerus, il ne s’agit pas d’une reconstruction mais d’une nouvelle série animée adaptant l’arc Galactic Patrol Prisoner du manga. Cet arc, situé après le Tournament of Power, suit Goku et Vegeta dans une alliance forcée avec la Patrouille Galactique afin de contrer un antagoniste inédit : Moro. Ce dernier est un ancien sorcier redoutable, capable d’absorber l’énergie vitale de ses adversaires.

Ce nouvel anime constitue également la première véritable continuation télévisée du canon narratif de Dragon Ball Super depuis 2018. Pour l’heure, Dragon Ball Super: The Galactic Patrol n’a pas encore de fenêtre de diffusion, mais les visuels présentés au Genkidamatsuri confirment que la production est déjà en cours.

Ci-dessous la bande-annonce :

L’univers de Dragon Ball Super s’apprête donc à vivre une relance majeure qui pourrait satisfaire autant les nouveaux spectateurs que les lecteurs du manga. Rendez-vous à l’automne 2026 pour voir le premier anime, Dragon Ball Super: Beerus.