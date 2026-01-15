ZERO RISE : Bushiroad dévoile un ambitieux anime autour du basketball

Koroku no basket, Fruits Basket…ce sont des incontournables quand on parle d’anime de basket. Et cette année, un autre titre vient s’ajouter à la liste : hier, Bushiroad a annoncé ZERO RISE, un nouveau projet cross-media articulé autour d’un anime télévisé et d’une pièce de théâtre. ET, au vu du premier teaser, il a tout pour plaire.

Un récit sportif centré sur des outsiders

Présenté lors du Cardfight!! Vanguard 15th Anniversary Bushiroad New Year’s Presentation 2026, ZERO RISE revisite le récit sportif en y injectant dramatisation sociale et compétition extrême. L’anime met en scène des jeunes sportifs marginalisés exclus du système traditionnel du basketball japonais. C’est alors qu’une ligue clandestine, Zero Rise, leur offre une seconde chance. Ils devront alors se battre jusqu’à la dernière goutte de leur sueur afin d’empocher le plus de victoires et ainsi revenir sur le devant de la scène.

Vous pouvez regarder le premier teaser dans la vidéo ci-dessous :

Bushiroad décrit également ZERO RISE comme un croisement entre drame humain et sport intense, dans une société où les hiérarchies sociales pèsent lourdement sur le destin individuel. Ce parti pris narratif différencie ainsi l’anime des œuvres sportives plus classiques en adoptant un angle quasi sociologique. Ici, la compétition devient métaphore de l’ascension sociale, et le terrain de streetball un espace de reconquête identitaire.

Un projet hybride pour ZERO RISE

Ce nouvel anime ne se limite pas au format télévisuel. La production s’étend également au théâtre, avec une représentation programmée du 2 au 17 mai 2026 au Hikōsen Theater de Tokyo. Les mêmes acteurs assureront les rôles à la fois dans l’animation et sur scène.

Et en parlant production, c’est le studio Nichicaline qui s’occupera de la partie animation de ZERO RISE. Quant au design des personnages, il est attribué à From Tokyo, sous la supervision de Bushiroad. Pour l’instant, l’anime n’a pas encore de date de diffusion, mais la présence d’un teaser confirme qu’il a déjà franchi le stade conceptuel pour entrer en phase active de promotion.

Histoire à suivre !