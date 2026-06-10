Révolution positive à VIVATECH 2026 : L’IA qui simplifie et éclaire la production textile

Lab of Apparel Inc. bouscule les codes du secteur de la mode tech. Présentée notamment à VivaTech 2026, cette jeune start-up, née en 2025, débarque sur la scène européenne avec une ambition claire : rendre la fabrication de vêtements plus transparente et plus efficace grâce à l’intelligence artificielle. Portée par le savoir-faire de Sunghan Kim (ex-The North Face) et d’un CTO israélien aguerri, la société veut sortir les créateurs de la jungle opaque des productions textiles traditionnelles.

‘The Fashion OS’ : l’IA pour simplifier la fabrication textile

Le cœur de la révolution s’appelle The Fashion OS, une plateforme hybride alimentée par l’IA et calibrée pour l’industrie textile. Son principe ? Automatisez vos packs techniques en quelques clics : un simple visuel suffit pour que la plateforme traduise l’idée en croquis, anticipe la consommation de matières et calcule le coût réel pour chaque catégorie, parmi 23 au total.

Fini les échanges infinis de mails et les fichiers Excel interminables. Désormais, The Fashion OS permet d’obtenir instantanément tous les éléments pour lancer une production de vêtements techniques, du calcul précis des besoins matières à l’estimation du prix « Free on Board ». En effet, l’outil facilite l’accès à des recommandations personnalisées, même pour les non-initiés, et évite des surcoûts de plus de 1 000 000 KRW par collection.

Une industrie textile mondialisée à portée de clic

Mais l’innovation va plus loin. Grâce à la fonction ‘One-Click Order’, Lab of Apparel relie directement créateurs et usines partenaires dans toute l’Asie. Tout se fait en temps réel avec début de production en 45 jours — là où il fallait auparavant compter six mois d’attente. Les erreurs de communication appartiennent au passé, tout comme les défauts de production coûteux.

À l’épreuve des faits, la solution impressionne. Plusieurs marques canadiennes et européennes (ENNO, INSTAY, OVYO) ont déjà validé son efficacité, tout comme la prestigieuse US TOPO DESIGNS qui s’est engagée via un LOI. Lab of Apparel multiplie donc les relais de croissance, et s’ouvre l’accès à de nouveaux marchés stratégiques en Europe et en Amérique du Nord.

Vers une mode plus durable et transparente

Avec l’introduction de nouvelles régulations écologiques comme l’ESPR en Europe, les atouts de The Fashion OS prennent tout leur sens. La plateforme propose une sélection automatisée de matières éco-responsables et une traçabilité PLM complète pour répondre aux exigences de la mode durable. Lab of Apparel prévoit d’ailleurs de lever 1 milliard de KRW d’ici la fin de l’année pour accélérer son expansion internationale.

Lab of Apparel mise sur une transformation profonde des chaînes logistiques mode. Vous trouvez que l’IA a sa place pour rendre la mode plus efficace et responsable ? Donnez-nous votre avis dans les commentaires ou partagez cet article sur vos réseaux !