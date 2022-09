GoPro annonce les Hero 11 Black et 11 Black Mini

GoPro revient avec de nouvelles action-cam : les Hero 11 Black et 11 Black Mini. Avec cette nouvelle génération, le constructeur apporte logiquement plusieurs améliorations liées à l’arrivée d’un nouveau capteur de 27 Mpx. Nous remarquons aussi le retour d’un format miniature dans la gamme de caméras d’action de la marque américaine.

Pour commencer les présentations, sachez que le design de la GoPro Hero 11 Black est presque identique à la Hero 10 Black sortie l’année dernière. De son côté, la version miniature vient faire abstraction des écrans ; et dispose uniquement d’un indicateur d’état et d’un bouton.

Au niveau de la fiche technique, cette génération dispose d’un tout nouveau capteur 1/1,9 de 27 Mpx. Ce dernier introduit notamment le format 8:7, en plus des traditionnels 16:9 et 4:3. Il offre notamment plus de liberté dans le recadrage des vidéos, mais aussi un champ de vision plus large, nommé HyperView.

Du côté de la stabilisation, les GoPro Hero 11 Black et 11 Black Mini profitent d’HyperSmooth 5.0, apportant des améliorations en format 4:3 ; le verrouillage automatique de l’horizon à 360° sans accessoire ; et le mode HyperSmooth AutoBoost, gérant automatiquement le niveau de stabilisation.

A l’intérieur, nous retrouvons la puce GP2, premièrement introduite sur la Hero 10 Black. En vidéo, les GoPro Hero 11 Black et 11 Black Mini proposent de la 5,3K à 60 fps et de la 4K à 120 fps, avec désormais un mode 10 bits. Dernière nouveauté : trois préréglages de nuit pour faire facilement des vidéos de ciels étoilés ou encore du light painting.

Au niveau des prix, GoPro propose la Hero 11 Black à 549,99 euros, contre 449,98 euros pour les abonnés GoPro. Une Creator Edition, comportant la GoPro Volta ainsi que les modules médias et d’éclairage, est proposée à 779,99 euros (659,98 euros pour les abonnés). Pour finir, la Hero 11 Black Mini est affichée à 449,99 euros (349,98 pour les abonnés).

La Hero 11 Black de GoPro est d’ores et déjà disponible, alors que le modèle Mini attendra le 25 octobre pour être commercialisé.

Encore un peu de temps ? Découvrez notre article GoPro Player + ReelSteady : le nouveau logiciel de montage et de stabilisation pour action-cam est disponible !