Sonos annonce le Sub Mini, un caisson de basse compact à 499 euros

Sonos n’en a pas fini d’annoncer de nouveaux produits en cette année 2022. L’entreprise américaine vient en effet d’annoncer un nouveau caisson de basse adoptant un format compact : le Sonos Sub Mini. Ce dernier se veut logiquement plus abordable que le Sonos Sub, avec un prix de vente de 499 euros, contre 849 euros.

En 2012, Sonos est venu commercialiser son premier caisson de basse, nommé Sub. Assez volumineux, ce produit en est désormais à sa troisième génération, vendue au prix de 899 euros.

La stratégie de la société américaine évolue cependant depuis quelque temps, s’axant plus vers des solutions plus abordables et compactes. En effet, nous avons eu droit à la barre de son Sonos Ray en mai 2022 (299 euros), et désormais le caisson de basse Sonos Sub Mini (499 euros).

Annoncé en début de semaine, le Sonos Sub Mini arbore un design cylindrique (comme suggéré par les rumeurs), muni de deux haut-parleurs de 15 cm positionnés face à face, limitant ainsi les vibrations. Son format se veut assez compact, avec des dimensions de 230 x 305 x 305 mm et un poids de 6,35 kg.

Dans les détails, Sonos explique que son nouveau caisson de basse peut descendre jusqu’à une réponse en fréquence de 25 Hz. Au niveau de la puissance, le chef de produit de l’entreprise, Scott Fink, a seulement précisé à The Verge que celle du Sub était trois à quatre fois supérieures à celle du Sub Mini.

Pour la partie audio, nous retrouvons deux amplificateurs numériques de classe D, un système de calibration TruePlay ainsi qu’un égalisateur personnalisable. Sans grande surprise, le Sub Mini peut être appairé à d’autres appareils de la marque Sonos, ou encore Symfonisk.

Le caisson de baisse Sonos Sub Mini est annoncé au prix de 499 euros, pour une disponibilité le 6 octobre 2022.