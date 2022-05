Sonos Ray : une nouvelle barre de son compacte et abordable

Sonos est de retour sur le marché des barres de son. La marque américaine vient en effet d’annoncer un nouveau produit : la Sonos Ray. Bonne nouvelle, ce modèle est beaucoup plus abordable que la Beam et la Arc. Des concessions ont ainsi été faites par rapport à ces produits plus haut de gamme, mais ce nouveau modèle promet toujours un son de qualité pour votre TV.

Une barre de son abordable chez Sonos

Alors que la Arc coûte 999 € et la Beam 499 €, Sonos est venu proposer une alternative plus abordable aux consommateurs : la Ray à 299 € (auparavant connue sous le nom de code Sonos S36). Disponible dès le 7 juin 2022, cette barre de son promet de transformer votre salon en home cinéma à petit prix.

Pour cette gamme tarifaire, Sonos a dû faire des concessions, dont l’abandon du Dolby Atmos, du micro ainsi que des assistants vocaux. Le port HDMI a aussi été abandonné, au profit d’un simple câble optique à brancher sur votre télévision. Compacte de par ses dimensions, 55,9 x 9,50 x 7,1 cm, et son poids, 1,95 kg, la Sonos Ray promet de proposer « un son qui remplit toute pièce » d’après le constructeur. Pour cela, la barre de son est équipée d’un tout nouveau système nommé bass-reflex afin d’offrir des basses « puissantes et parfaitement équilibrées ».

Dans les détails, la Sonos Ray dispose de deux tweeters pour les aigus, un à gauche et à droite, et de deux mid-woofers situés au centre pour les fréquences médium et les basses. À noter, la barre de son prend en charge le PCM stéréo, le Dolby Digital 5.1 et le DTS Digital Surround. Nous retrouvons ensuite certaines fonctionnalités traditionnelles de Snor, dont Trueplay pour calibrer le son en fonction de l’acoustique de la pièce avec un iPhone ; un mode Son nocturne pour baisser l’intensité des sons forts ; ainsi que l’Amélioration vocale pour amplifier les voix.

Qui dit Sonos, dit écosystème. La Sonos Ray peut ainsi être combinée avec d’autres produits Sonos afin de créer un système home cinéma complet et/ou multiroom. Pour ajuster le son de l’enceinte, sachez qu’un récepteur infrarouge est de la partie. Cela permet ainsi de la contrôler avec la télécommande de votre TV, mais aussi l’application Sonos et les apps iOS compatibles AirPlay 2. Dernier point à noter, la barre de son peut se connecter au réseau en Wi-Fi ou via un port Ethernet.

Autre annonce, plus anodine, la Sonos Roam profite de trois nouveaux coloris : bleu, orange et olive.

