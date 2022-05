Pixel Tablet : Google revient sur le marché des tablettes en 2023

Alors que de multiples produits attendus ont été annoncés (Pixel 6a et Pixel Buds Pro) ou teasés (Pixel 7/7 Pro et Pixel Watch) durant la conférence Google I/O, une petite surprise était de la partie : la Pixel Tablet. Via cette appellation, vous comprenez que Google s’apprête à se lancer de nouveau sur le marché des tablettes Android. Cependant, cela n’arrivera pas dans les mois à venir, mais plutôt l’année prochaine, en 2023.

Google revient sur le marché des tablettes avec la Pixel Tablet

Après des tablettes Nexus et la Pixel Slate, Google vient d’annonce son retour sur ce marché avec un nouveau produit : la Pixel Tablet. Cependant, ce nouveau produit est prévu pour l’année prochaine. Rick Ostherloh, responsable de la division hardware de Google a d’ailleurs souligné lors de la Google I/O « normalement, on n’annonce pas un produit un an avant qu’il ne soit prêt, mais il y a tellement d’énergie incroyable autour de la communauté des tablettes que nous avons voulu vous inclure dedans ».

Comme le rappelle le site Frandroid, cette annonce n’a rien d’anodin étant donné que Google avait récemment déclaré que les tablettes étaient le futur de l’informatique. D’ailleurs, le retour sur ce marché a été amorcé avec Android 12L, une version optimisée pour les grands écrans (tablettes et smartphones pliables). Dans les détails, Google n’est pas allé très loin et a uniquement notifié que ce produit serait « la tablette la plus utile du monde » et jouerait le rôle de « parfait compagnon de votre téléphone Pixel ». L’écosystème Google devrait ainsi être optimisé pour dialoguer avec la Pixel Tablet.

Au niveau de la fiche technique, Google a uniquement souligné qu’une puce Google Tensor serait de la partie. Des visuels et vidéos ont aussi été partagés pour préciser le design du produit. À l’arrière, nous retrouvons un dos en plastique avec un simple capteur photo. Sur les tranches, un port USB-C, des haut-parleurs (deux à gauche et à droite en mode paysage) ainsi qu’un bouton d’alimentation et deux de volume. Aucune autre information n’a été dévoilée, à l’exception d’une période de lancement très vague : 2023.