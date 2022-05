Google dévoile le design des Pixel 7 et Pixel 7 Pro

Lors de sa conférence annuelle dédiée aux développeurs, Google est venu lever le voile sur ses prochains smartphones. Outre l’officialisation du milieu de gamme Pixel 6a, la firme américaine a dévoilé en avant-première le design des Pixel 7 et Pixel 7 Pro. Pour rappel, ces smartphones sont attendus pour le mois d’octobre 2022.

Le design des Pixel 7 et Pixel 7 Pro

La Google I/O est l’évènement annuel où Google vient s’exprimer sur les nouveautés à venir sur ses différents services et système d’exploitation. Cette conférence est aussi l’occasion pour la marque de dévoiler de nouveaux produits, comme le Pixel 6a et les Pixel Buds Pro, et de commencer le teasing de certains, la Pixel Watch, la Pixel Tablet ainsi que les Pixel 7 et 7 Pro.

À la suite de 1h45 de conférence, la firme américaine est ainsi venue officialiser le design de ses prochains smartphones haut de gamme. Comme le laissaient présager les précédentes fuites d’informations, le design est somme toute similaire à la génération actuelle. En effet, nous retrouvons le module photo horizontale à l’arrière des Pixel 7 et 7 Pro. Cependant, cette partie a changé. Le verre des Pixel 6 vient en effet d’être remplacé par de l’aluminium recyclé.

Via ce changement, Google propose un design plus premium pour cette génération de smartphones. Le module photo des Pixel 7 profite aussi d’un autre changement : l’agencement des capteurs. Ce dernier est en effet plus prononcé avec une forme oblongue renfermant le grand-angle et l’ultra grand-angle sur les deux smartphones, et une forme ovale pour le téléobjectif sur le Pixel 7 Pro. Google s’est permis de susurrer une information sur ces appareils en les définissant comme « le prochain standard de la photographie ».

Après la conférence, le compte Twitter Made By Google est venu révéler les coloris de cette génération : noir (Obsidian), blanc (Snow) et jaune (Lemongrass) pour le Pixel 7 ; et noir (Obsidian), blanc (Snow) et vert (Hazel) pour le Pixel 7 Pro.

Did you catch that pop of color?#Pixel7 will come in:

⚫ Obsidian

⚪ Snow

🟡 Lemongrass



And #Pixel7 Pro comes in:

⚫ Obsidian

⚪ Snow

🟢 Hazel#GoogleIO pic.twitter.com/cnV7OVCJ6T — Made By Google (@madebygoogle) May 11, 2022

