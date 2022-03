Google Pixel : les nouveautés de la mise à jour de mars 2022

Depuis le lancement des Pixel, Google propose régulièrement des mises à jour afin de proposer de nouvelles fonctionnalités. En ce mois de mars 2022, la firme de Mountain View vient ainsi apporter plusieurs nouveautés aux possesseurs de Pixel 3a à Pixel 5a (plus tard dans le mois pour les Pixel 6 et Pixel 6 Pro) : Night Sight sur Snapchat ; sous-titrage des échanges vocaux et réponse textuelle dite à voix haute ; de nouvelles langues de traduction ; ou encore des améliorations de l’écran d’accueil et de verrouillage.

Les nouveautés de la mise à jour de mars 2022 pour les Pixel

Un nouveau « Drop » de fonctionnalités vient d’être annonce pour les smartphones Pixel de Google. À travers cette mise à jour, la firme américaine vient apporter neuf nouvelles fonctionnalités. Pour commencer, Live Caption permet désormais de taper du texte lors d’un appel afin que Google le dise à voix haute à votre interlocuteur. À noter, des réponses pré-écrites peuvent être sélectionnées pour répondre. Auparavant, cette fonction permettait simplement de voir les paroles dites par votre correspondant sous forme de texte.

Google est ensuite venu apporter deux fonctionnalités exclusives des Pixel 6 aux autres smartphones Pixel jusqu’au Pixel 3a : Direct My Call et Wait Times (Temps d’attente). Pour rappel, la première permet d’afficher le texte dit « lorsque vous appelez une entreprise qui propose un menu automatisé » ; et la seconde « évalue la durée de la mise en attente » lors d’un appel. Google propose ensuite un nouveau widget de batterie pour voir les pourcentages de batterie restants sur votre smartphone et vos produits connectés en Bluetooth.

En plus de cela, Night Sight Camera, permettant de « capturer vos meilleurs instants même lorsque l’éclairage ambiant fait défaut » est maintenant disponible dans l’application Snapchat via le mode faible luminosité. Dernières nouveautés : Live Translate peut désormais traduire vos conversations en face à face en espagnol, italien et français sur les Pixel 6 et Pixel 6 Pro, mais aussi dans les vidéos et autres médias ; Duo permet d’organiser « soirée visionnage YouTube ou partager votre application préférée avec le partage en direct » ; et le clavier Gboard convertit désormais vos messages écrits en anglais en autocollants.