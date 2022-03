Les iPhone 14 Pro seront les seuls à dire au revoir à l’encoche

Alors qu’Apple vient d’annoncer l’iPhone SE 5G, il est désormais l’heure de patienter jusqu’à septembre 2022 afin de voir arriver une nouvelle gamme de smartphones : les iPhone 14. Une nouvelle fuite d’information vient d’ailleurs de préciser que seuls les iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max n’auraient plus droit à l’encoche. De ce fait, ils profiteraient simplement d’un poinçon pour la caméra et un second pour les capteurs Face ID. Ce changement arriverait en 2023 pour tous les modèles d’iPhone 15.

Plus d’encoche avec les iPhone 14 Pro

Le design des iPhone 14 continue de faire parler d’eux. Ross Young vient en effet de préciser les plans d’Apple concernant la disposition de la caméra et de Face ID. Dans un nouveau rapport, l’analyste de Display Supply Chain Consultants (DSCC) spécialisé dans le marché des écrans est en effet venu souligner les poinçons des modèles Pro et Pro Max. Pour rappel, les précédentes rumeurs soulignaient la présence d’une « bulle » oblongue renfermant Face ID et d’un poinçon pour la caméra frontale.

Dans les détails, Ross Young a expliqué que les iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max disposeraient d’une bulle de 5,631 mm de long. Cette dernière devrait cependant être réduite dès la génération suivante, les iPhone 15. Les iPhone 15 et iPhone 15 Max devraient à ce moment-là disposer de ce design et dirent enfin au revoir à l’encoche. L’objectif serait ensuite de complètement la faire disparaitre en incorporant les capteurs sous l’écran. Cette technologie ne serait cependant pas prête avant 2024.

Ross Young a d’ailleurs précisé à ce sujet : « Nous avons entendu de quelques sources que l’installation de Face ID sous l’écran ne respectera probablement pas le calendrier de production de masse de 2023. Cela pourrait en partie être lié à la coordination entre les équipes d’affichage et celles chargées des capteurs. Bien sûr, il faudrait aussi qu’au moins deux de leurs fournisseurs soient qualifiés pour produire [cette technologie] en masse. Les entreprises auxquelles nous avons parlé ne s’attendaient pas à ce qu’elle soit lancée en 2023.«

