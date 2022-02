iPhone 14 : une meilleure autonomie grâce à une nouvelle puce 5G

En 2021, Apple est venu offrir un gain d’autonomie conséquent pour les iPhone 13 par rapport aux iPhone 12. Cependant, la firme à la pomme n’en aurait pas fini pour autant. Un nouveau rapport de l’Economic Daily News vient en effet de révéler que l’autonomie des iPhone 14 serait encore meilleure. Cela serait notamment possible grâce à l’utilisation de nouvelles puces 5G développées cette fois-ci par TSMC.

Crédit photo : the hacker 34

Une autonomie à la hausse pour les iPhone 14

Avec les iPhone 13, 13 mini, 13 Pro et 13 Pro Max, Apple est venu offrir aux consommateurs une autonomie largement améliorée pour tous les modèles. Nous parlons en moyenne d’un gain compris entre 1,5 et 2,5 heures par rapport à la génération précédente (iPhone 12). La firme à la pomme n’en aurait cependant pas fini avec cette optimisation de l’autonomie sur ses smartphones.

Un nouveau rapport de l’Economic Daily News de Taiwan vient en effet de souligner qu’Apple utiliserait des puces 5G produites par TSMC au détriment de celles de Samsung. Il est notamment expliqué que le fabricant de puces TSMC a repris le processus de fabrication avancé de Samsung et qu’il assurera toutes les commandes de puces 5G d’Apple pour les iPhone 14.

D’après les analystes, ces nouvelles puces radiofréquence (RF) 5G utiliseraient l’architecture 6 nm de TSMC, annoncée pour la première fois lors du TSMC Technology Forum en 2021. Le fabricant expliquait ainsi que ce processus permettait de produire des puces physiques plus petites, mais aussi avec une consommation d’énergie plus faible. Cela permettrait ainsi de profiter d’une meilleure autonomie sur les iPhone 14 grâce à un espace plus grand pour la batterie et une puce 5G mieux optimisée.

De ce fait, 9to5Mac souligne qu’Apple pourrait expliquer lors de la présentation de sa nouvelle génération d’iPhone que l’autonomie est la même avec la 5G activée ou qu’elle a tout simplement été augmenter, peu importe les usages.

Encore un peu de temps ? Découvrez notre article iPhone 14 Pro : Apple prévoirait de proposer 8 Go de RAM !