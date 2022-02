PlayStation VR 2 : Sony dévoile le design de son casque VR pour PS5

Cela fait maintenant plusieurs mois que Sony parle de sa nouvelle génération de casque VR. Bonne nouvelle, les choses semblent s’accélérer pour le PlayStation VR 2. En effet, la firme nippone vient de dévoiler le design officiel de son casque de réalité virtuelle pour la PS5. En plus de quelques visuels, de nouvelles informations concernant ce produit tant attendu ont été révélées.

Voici le design du PlayStation VR 2

Par le biais d’un billet de blog publié sur le blog de PlayStation, Sony est venu partager de nouvelles informations autour de son futur casque de réalité virtuelle : le PlayStation VR 2. Pour rappel, l’entreprise avait déjà précisé la fiche technique de ce produit lors du CES 2022, les écrans et les manettes cet été ou encore le design des manettes en mars 2021. En ce mois de février, l’heure est au design du casque.

Sony est en effet venu partager plusieurs visuels et détails à propos du PlayStation VR 2. Pour commencer, ce nouveau casque permettra d’ajuster l’écart des lentilles. « Les utilisateurs ont donc la possibilité d’adapter la distance entre les lentilles et leurs yeux afin d’optimiser leur vision« , explique l’entreprise. Elle a ensuite annoncé que le PS VR 2 aurait droit à un bandeau ajustable pour adapter le casque VR pour PS5 à toutes les tailles de tête. En plus de cela, nous apprenons que Sony a « créé un design plus compact avec une légère réduction de poids » par rapport à la génération précédente.

Pour finir, le constructeur nippon est venu mettre un point d’orgue sur le confort d’utilisation du PlayStation VR 2 : « Notre objectif est de créer un casque qui ne deviendra pas seulement un élément attractif de votre salon, mais nous voulons aussi vous immerger dans vos jeux, au point que vous en oubliiez que vous portez un casque et des contrôleurs.«

Pour rappel, le casque de réalité virtuelle pour PS5 est attendu pour la fin de l’année 2022. À l’heure où nous écrivons ces lignes, aucune précision concernant le prix du PlayStation VR 2 n’ont été dévoilées. Il est tout de même très probable que le tarif s’aligne sur la première génération (400 €) ou soit légèrement plus élevé.