PS5 : voici les manettes de réalité virtuelle pour le futur PSVR 2

Un mois après l’annonce d’une deuxième génération de la PlayStation en Réalité Virtuelle (PSVR) pour PlayStation 5, Sony apporte plus d’informations sur certains de ces accessoires en présentant les manettes PSVR 2 qui serviront à jouer. Une exhibition qui permet au constructeur japonais de mettre fin à la longue attente des joueurs de la console « next-gen ». Ces derniers ne peuvent être qu’heureux de cette démarche de la Firme nippone et attendent désormais le lancement officiel des nouvelles manettes de réalité virtuelle.

Les manettes de réalité virtuelle pour PSVR 2 dévoilées par Sony

Sur son site officiel, Sony a laissé entrevoir ceux à quoi ressembleront les manettes de son futur PSVR 2. L’accessoire qui accompagnera la prochaine génération du jeu de réalité virtuelle devrait offrir de meilleures sensations présentielles et une immersion totale des joueurs, selon le constructeur nippon. Dans leur aspect extérieur, les manettes seront en forme sphérique pour plus de confort au niveau des mains, des doigts et du poignet. Du point de vue des fonctionnalités, les gamers profiteront d’une tension palpable avec les gâchettes adaptatives, de plus de percussions, textures et nuances grâce au retour haptique optimisé et enfin d’une détection du contact digital pour un suivi minutieux des commandes via l’anneau de suivi placé sur la partie inférieure des manettes.

BANDEAU PUBLICITE

L’équilibre parfait des manettes du futur

Les manettes de réalité virtuelle du futur PSVR 2 présente un équilibre parfait autant dans leur empoignade que dans leur ergonomie et la répartition des touches. En effet, Sony affirme avoir pris soin d’intégrer à la lettre des résultats de nombreux tests. Les deux manettes compteraient le même nombre de touches. On retrouverait sur la manette gauche les touches triangle et carré, les gâchettes L1 et L2 et le bouton de création. Quant à celle de droite, elle porterait les touches croix et rond, les gâchettes R1 et R2 et le bouton d’options. La Firme japonaise s’est abstenue de faire des promesses sur la date du lancement officiel de son futur casque PSVR 2. Elle assure, tout de même, que des développeurs pourraient recevoir des prototypes des manettes dès que possible.

Publicité