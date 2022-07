Sony annonce une manette pour jouer sur iPhone aux jeux PS4 et PS5

Sans crier gare, Sony est venu annoncer une manette pour iPhone, nommée la Backbone One – PlayStation Edition. Confectionné avec le spécialiste Backbone, ce dispositif profite d’un design inspiré de la DualSense ; et se veut être l’allié idéal pour jouer par le biais de l’application Remote Play aux jeux installés sur sa PS4 et PS5. Son prix est fixé à 99,99 $, pour une date de lancement encore inconnue.

Une manette PlayStation pour jouer sur iPhone à la PS4 et la PS5

Fin juin 2022, Sony dévoilait trois nouveaux casques pour jouer sur PC et PlayStation. En partenariat avec Backbone, spécialiste des manettes pour smartphones, l’entreprise vient de revenir avec un tout nouveau périphérique pour jouer aux jeux vidéo sur son iPhone : le Backbone One – PlayStation Edition. Pour définir le design de cette manette, le billet de blog de PlayStation souligne que « les couleurs, matériaux et finitions s’inspirent du design de la manette sans fil DualSense de la console PS5, de l’effet de transparence des touches à son aspect flottant caractéristique ».

Sans grande surprise, la firme nippone définit cet accessoire comme un partenaire parfait pour profiter de l’application PS Remote Play. Pour rappel, cette dernière permet aux joueurs possédant « une connexion Internet haut débit et à une console PS5 ou PS4 » de jouer directement depuis leur téléphone. Elle ne s’arrête cependant pas à cette simple utilisation, et fonctionne « à merveille avec les jeux de l’App Store ou d’autres services de streaming de jeux prenant en charge les manettes ». La marque cite notamment des titres comme Genshin Impact ou encore Call of Duty: Mobile.

À noter, une application nomme Backbone App permettra aux joueurs possédant la manette Backbone One – PlayStation Edition de profiter d’une « expérience PlayStation sur mesure », comme une section dédiée aux nouveautés et mises à jour PlayStation. Petit point à souligner, une prise jack 3,5 mm est de la partie sur ce produit, permettant ainsi de brancher un casque filaire ou des écouteurs pour profiter de ses jeux favoris.

La Backbone One – PlayStation Edition est pour le moment annoncé à un prix de 99,99 $, qui devrait surement se traduire par une tarification s’élevant à 99,99 €. Aucune date de sortie n’a été fournie pour le moment, mais nous savons que la manette arrivera aux États-Unis, au Canada, au Mexique, en Australie, en Nouvelle-Zélande, en Allemagne, en France, en Italie, en Espagne, en Suède, aux Pays-Bas et au Royaume-Uni à son lancement.

