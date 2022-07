Amazon Prime Gaming : les jeux et contenus offerts en août 2022

Le mois de juillet tire peu à peu sa révérence. Amazon est donc venu annoncer les prochains jeux vidéos et contenus offerts avec Prime Gaming en août 2022. Pour cette période estivale, l’entreprise vient proposer aux joueurs six nouveaux jeux, dont StarCraft: Remastered ; ScourgeBringer ; Beasts of Maravilla Island ; et Recompile ; mais aussi de nombreux cadeaux in-games, notamment pour Pokémon Go, FIFA 22, Grand Theft Auto Online, Fall Guys ou encore Roblox.

Amazon Prime Gaming : les jeux offerts en août 2022

Après un mois de juillet 2022 bien fourni, avec notamment plus d’une trentaine de jeux vidéo disponibles gratuitement, Amazon est de retour avec de nouveaux avantages Prime Gaming. Pour commencer, la firme américaine vient offrir six nouveaux titres sur PC :

StarCraft: Remastered ;

Zak McKracken and the Alien Mindbenders ;

Beasts of Maravilla Island ;

Recompile ;

ScourgeBringer ;

Family Mysteries: Poisonous Promises.

Dans son billet de blog, Amazon précise quelques contenus additionnels ajoutés en août 2022 aux joueurs avec Prime Gaming :

Pokémon Go : 30x Poke Balls, 5x Max Revives and 3x Golden Razz Berry ;

League of Legends : 350 Riot Points, 5 Mythic Essence, 1 Unowned 1350 RP Skin Permanent, 200 Orange Essence, 2 Series 1 Eternals Shards, and 1 30-day XP Boost ;

Fall Guys : Pack Chants d’été ;

Mais aussi d’autres contenus in-games pour les jeux Roblox, FIFA 22, Call of Duty Vanguard / Warzone, Apex Legends, Grand Theft Auto Online, Valorant ou encore Destiny 2.

