Amazon Prime Video : les séries et films à voir en août 2022

Envie de regarder de nouveaux contenus sur Amazon Prime Video durant l’été ? Découvrez la liste des séries et films du mois arrivant durant le mois d’août 2022 en France !

En quelques mots, la plateforme de streaming vidéo vient profiter de plusieurs contenus originaux, dont les films Le Samaritain et Treize Vies ; ainsi que les séries A League of Their Own et Making the Cut. Nous retrouvons aussi les sagas Indiana Jones et Rambo, le film d’animation Tous en Scène ou encore de nouvelles saisons de New York, police judiciaire.

Les nouveautés Amazon Prime Video du mois d’août 2022

Pour commencer, deux nouvelles séries originales sont ajoutées à Amazon Prime Video en août 2022 : À League of Their Own, l’histoire de trois femmes intégrant la première League américaine de baseball féminin ; ainsi que la deuxième saison de la télé-réalité Making the Cut, un concours avec plusieurs créateurs de mode.

1er août :

New York, police judiciaire – Saisons 6 à 9 ;

Hotel del Luna – Saison 1.

12 août :

A League of Their Own – Saison 1.

19 août :

Making the Cut – Saison 3.

Pour les films, deux productions Amazon Prime Video sont de la partie en août 2022 : Le Samaritain, avec Sylvester Stalone incarnant un super-héros mythique porté pour mort depuis 25, finalement retrouvé par un jeune adolescent ; Treize vies porte de son côté sur des faits réels, le sauvetage de 12 jeunes joueurs de football coincé durant deux semaines dans une grotte. Le service de streaming lancera aussi All or Nothing : Arsenal, un documentaire autour de la célèbre équipe de football britannique ; et diffusera plusieurs matchs de Ligue 1.

1er août :

Indiana Jones – La saga ;

Rampage : hors de contrôle ;

Didier ;

Tous en scène ;

Miraï, ma petite sœur ;

Oslo ;

Contre-enquête ;

Last Seen Alive ;

Showgirls ;

Case départ ;

Le crocodile du Botswanga.

4 août :

All or Nothing : Arsenal.

5 août :

Treize vies ;

Ligue 1 : OL-AC Ajaccio.

9 août :

Rambo – La saga.

14 août :

Dora et la cité perdue.

19 août :

First Love.

22 août :

En eaux troubles (The Meg) ;

A Day to Die.

26 août :

Le Samaritain.

28 août :

Ligue 1 : PSG-AS Monaco.

