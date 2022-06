Amazon Prime Video : les séries et films à voir en juillet 2022

Envie de regarder de nouveaux contenus sur Amazon Prime Video ? Découvrez la liste des séries et films du mois arrivant durant le mois de juillet 2022 en France !

Pour ce mois estival, la plateforme de streaming est venue apporter plusieurs nouveautés intéressantes. Au niveau des séries originales, Amazon Prime Video annonce l’arrivée de la saison 1 de The Terminal List avec l’acteur Chris Pratt ; Paper Girls ; ou encore la saison deux de James May : Notre Homme, se déroulant cette fois-ci en Italie.

Du côté des films, le célèbre Parasite de Bong Joon-Ho ; Ça : Chapitre 1 ; 50 nuances plus sombres ; ou encore les productions originales signées Prime Video : Memory et Don’t Make Me Go.

Les nouveautés Amazon Prime Video du mois de juin 2022

Pour commencer, parlons séries. Pour ce mois de juillet 2022, Amazon Prime Video accueille quatre nouveautés. Celle faisant le plus de bruit est la production originale The Terminal List avec Chris Pratt : une série où nous suivons James Reece, de retour d’une mission où tout son régiment de la Navy SEAL est décédé. Malheureusement, le protagoniste se rend compte qu’une puissante organisation cherche à le retrouver.

The Terminal List (saison 1) – le 1er juillet

New York, Unité Spéciale (saisons 14 à 21) – le 14 juillet ;

James May : Notre Homme en Italie (saison 2) – le 15 juillet ;

Paper Girls (Saison 1) – 29 juillet.

Au niveau des films, Amazon Prime Video vient une nouvelle fois proposer une flopée de contenu. En juillet 2022, nous pouvons notamment souligner l’arrivée de Phantom Thread ; Ça : chapitre 1 ; Parasite ; Baby Boss ; ou encore la saga Divergente. Deux grosses nouveautés produites par Amazon sont de la partie : Memory avec Liam Neeson, suivant un tueur à gages maintenant la cible d’une organisation criminelle dangereuse pour avoir refusé de compléter une mission ; et Don’t Make Me Go avec John Cho, père de famille apprenant qu’il n’en a plus pour longtemps à vivre, et décidant de partir avec sa fille en road trip entre la Californie et La Nouvelle-Orléans afin de lui faire rencontrer sa mère, qu’elle n’a jamais eu l’occasion de connaitre.

1er juillet :

Parasite ;

Lady Bird ;

Phantom thread ;

Atomic Blonde ;

La momie ;

Rrrrrr !! ;

Ça : Chapitre 1 ;

Split ;

Les rois mages ;

50 nuances plus sombres ;

Baby Boss ;

Chicken Run.

4 juillet :

Divergente – La saga.

15 juillet :

Don’t Make Me Go ;

Justice League ;

Lost City of Z.

22 juillet :

Rien n’est impossible.

24 juillet :

Crawl.

29 juillet :

Memory ;

Encore un peu de temps ? Découvrez les nouveaux contenus arrivés durant le mois de juin 2022 sur Amazon Prime Video !