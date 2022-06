PlayStation Plus : les nouveaux jeux gratuits sur PS4 et PS5 en juillet 2022

Les jeux gratuits du PlayStation Plus viennent une nouvelle fois de fuiter sur internet. En effet, l’internaute billbil-kun a dévoilé la liste des titres offerts aux joueurs PS4 et PS5 en juillet 2022, avant l’officialisation de Sony. Pour ce mois estival, la firme offre le dernier jeu de plateformes Crash Bandicoot 4 : It’s About Time ; le premier épisode de la série narrative de l’anthologie The Dark Pictures Anthology, nommé Man of Medan ; mais aussi un jeu de tir coopératif, Arcadegeddon.

Les jeux PS4 et PS5 disponibles en juillet 2022 sur le PlayStation Plus

En juin 2022, Sony est venu offrir via le PlayStation Plus l’un des titres emblématiques de la PS4 : God of War. Au passage, la firme japonaise offrait aussi deux jeux vidéo de baston. À noter, ils sont toujours ajoutables à votre bibliothèque jusqu’au 5 juillet. Maintenant que le mois se termine, le célèbre internaute billbil-kun est venu partager encore une fois sur le site Dealabs les jeux à venir pour le mois suivant.

D’après ses sources, jusqu’à aujourd’hui toujours fiables, le PlayStation Plus accueillerait du 5 juillet au 2 août 2022 les trois jeux vidéo suivant :

The Dark Pictures Anthology: Man of Medan – PS4 ;

Crash Bandicoot 4 : It’s About Time – PS4 et PS5 ;

Arcadegeddon – PS4 et PS5.

Dans le cas où ces titres PlayStation Plus de juillet 2022 ne vous disent rien, voici une rapide piqure de rappel. The Dark Pictures Anthology est une série de jeux narratifs d’horreur où vous êtes le décisionnaire des actions de chaque personnage de l’histoire. Le titre Man of Medan offert sur PS4 est le premier épisode de cette anthologie.

Crash Bandicoot 4 : It’s About Time devrait vous replonger dans vos jeunes années, ou vous introduire dans le monde de la série de jeux de plateforme Crash Bandicoot parue sur PS1. Ce nouvel opus lancé en 2020 relance la formule des épisodes précédents avec de nouvelles mécaniques ainsi que la possibilité d’incarner les antagonistes N Cortex et Dingodile.

Pour finir, le PlayStation Plus offrira aux joueurs PS4 et PS5 le titre Arcadegeddon, un jeu de tir coopératif à la troisième personne où vous « explorez de multiples biomes, des mini-jeux, trouvez des coffres cachés et battez de nombreux ennemis et boss ».

