Apple : une puce M2 et 16 Go de RAM pour le casque de réalité mixte

Le premier casque de réalité mixte d’Apple continue de faire parler de lui. Selon le nouveau rapport de Mark Gurman, la puce M2 et 16 Go de RAM seraient de la partie afin de proposer une expérience optimale en réalité augmentée (AR) et en réalité virtuelle (VR).

Rendu : Ian Zelbo

La puce M2 aussi sur le casque de réalité mixte d’Apple

Aux dernières nouvelles, l’analyste Ming-Chi Kuo est venu prédire le lancement du casque de réalité mixte d’Apple durant le mois de janvier 2023. Son très cher acolyte divulguant moult informations sur les projets d’Apple, Mark Gurman, vient de son côté préciser la configuration de ce dispositif.

Dans sa nouvelle newsletter Power On, le journaliste de chez Bloomberg est en effet venu annoncer que le casque de réalité mixte profiterait d’une puce M2 ainsi que de 16 Go de RAM. Une information qui s’écarte des prédictions de Ming-Chi Kuo, qui prédisait en novembre dernier la présence de la puce M1 dans ce produit, mais aussi un processeur bas de gamme pour le traitement des données des capteurs de l’appareil.

Cette nouvelle déclaration de Mark Gurman semble assez logique, étant donné que la puce M2 est la dernière itération d’Apple. Annoncée en juin 2022 durant la WWDC 2022 et embarquée dans le MacBook Air et le MacBook Pro 13 pouces, cette puce propose notamment un processeur 18% plus rapide et une partie graphique 35% plus rapide comparée à la M1. Il serait donc étonnant de ne pas la voir arriver sur le premier casque de réalité mixte de la firme à la pomme.

Tim Cook a récemment insisté sur le monde de la réalité augmentée

À titre d’information, Tim Cook, PDG d’Apple, est venu faire monter l’attente autour du casque de réalité mixte à travers une interview délivré au China Daily. « Restez à l’écoute et vous verrez ce que nous avons à offrir », a-t-il précisé en parlant du domaine de la réalité augmentée.

Au passage, le dirigeant a souligné la présence de « 14 000 applications de kit de réalité augmentée sur l’App Store, ce qui offre une expérience de réalité augmentée à des millions de consommateurs dans le monde ». Autre point à noter, Tim Cook s’avoue très enthousiaste face à cette technologie, et précise vouloir « mettre l’humanité au centre de celle-ci ».

