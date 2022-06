Apple M2 : voici les nouveautés de la puce des nouveaux MacBook Air et MacBook Pro 13″

La WWDC 2022 est venue dévoiler la nouvelle génération de puce Apple : la M2. Introduite sur les nouveaux MacBook Air et MacBook Pro 13 pouces, cette dernière vient logiquement annoncer des performances supérieures à la M1. Découvrez dans notre article les améliorations apportées.

Les nouveautés de la puce Apple M2

La WWDC 2022 n’était pas là que pour annoncer les mises à jour iOS 16, iPadOS 16, watchOS 9 ou encore macOS Ventura. En effet, Apple est venu mettre à jour deux ordinateurs portables : le MacBook Air et le MacBook Pro 13 pouces. Le premier profite d’un tout nouveau design, mais aussi d’une puce M2. Le deuxième n’a droit qu’à la nouvelle génération de puce signée Apple.

Parlons des nouveautés apportées par la puce Apple M2, par rapport à la célèbre M1, ayant à jamais enterré les processeurs Intel sur les Mac. Pour commencer, l’efficacité énergétique est améliorée grâce à la présence de 20 milliards de transistors sur une puce gravée en 5 nm.

Apple annonce que la M2 profite de 18 % de performances en plus sur la partie processeur par rapport à la M1, pour une consommation équivalente d’environ 15 watts. À l’intérieur, huit cœurs sont une nouvelle fois de la partie, dont quatre cœurs haute performance (16 Mo de cache partagé) et quatre cœurs haute efficacité (4 Mo de cache partagé). La puissance de cette nouvelle génération est de 3,6 téraflops par seoncde.

Du côté graphique, l’Apple M2 vient proposer un gain de puissance de 35 % en comparaison avec la M1. Pour l’efficacité énergétique, la puce graphique est annoncée comme 25 % plus puissante pour la même consommation d’énergie. En plus de cela, un GPU disponible pourra avoir jusqu’à 10 cœurs.

La mémoire unifiée passe désormais à du LPDDR5, afin de proposer une bande passante 50 plus élevée que la puce M1, soit du 100 Go/s. Nous apprenons ensuite que la capacité maximale de RAM monte à 24 Go, contre 16 Go pour la génération précédente.

Apple souligne ensuite que le Neural Engine de la puce M2 est 40 % plus performant et embarque 16 cœurs. Cela lui permet de traiter jusqu’à 15,8 trillions d’opérations par seconde ; d’encoder et décoder plusieurs flux 8K en ProRes et HEVC ; et prendre en charge les écrans 6K en sortie. Il n’est cependant pas possible de connecter plus d’un écran aux ordinateurs embarquant cette puce.