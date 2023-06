Apple WWDC 2023 : Détail complet des annonces (iOS 17, Vision Pro, MacBook Air, WatchOS…)

L’édition 2023 de la WWDC a débuté le 5 juin 2023 et durera jusqu’au 9 juin. La grande conférence se déroule depuis le Steve Jobs Theater de l’Apple Park pendant ces 5 jours. Comme à l’accoutumée, Apple a consacré sa WWDC à la présentation de ses dernières nouveautés. Si vous avez manqué cette fameuse conférence de presse, ne vous inquiétez pas, on vous dit tout ici.

Les nouvelles fonctionnalités Apple disponibles avec iOS 17

Apple a annoncé iOS 17, sa prochaine mise à jour majeure pour l’iPhone. Le logiciel apportera des changements sur FaceTime, Messages et d’autres applications du téléphone.

Un affichage avec plus de personnalisations

L’année dernière, nous avons eu droit à des écrans de verrouillage personnalisables dans iOS 16. Pour 2023, iOS 17 propose quelque chose de similaire pour l’affichage des contacts de votre iPhone, afin de les rendre plus attrayants. Il promet donc d’être plus accrocheur. Pour vous donner un avant-goût, il vous sera possible de personnaliser votre affiche de contact de la même manière que vous personnalisez votre écran de verrouillage. Sélectionnez une photo, une police et une couleur de votre choix, et voilà !

L’Airdrop devient plus intuitif

C’est peut-être l’une des meilleures innovations que l’iOS 17 va apporter. Faire des transferts de données entre iPhone sera un jeu d’enfant à présent. Placez seulement deux téléphones l’un à côté de l’autre pour partager des photos, des vidéos, etc. ou lancer une activité commune à l’aide de Share Play. Vous pouvez ainsi rapprocher vos téléphones pour regarder le même flux en direct, par exemple. Et bien sûr, comme c’est Apple, il y a un mot pour partager votre affiche de contact avec quelqu’un de nouveau : NameDrop. Ainsi, vous choisirez vous-même les informations de contact à partager. NameDrop fonctionne entre iPhone ou avec une Apple Watch.

Standby transforme votre iPhone en Amazon Echo Show

L’une des plus grandes nouveautés d’iOS 17 concerne la fonctionnalité Standby. Lorsque vous tournez votre iPhone sur le côté pendant qu’il est en charge, vous bénéficiez d’une nouvelle expérience plein écran avec des informations accessibles en un coup d’œil. Cette fonctionnalité imite ce que de nombreux appareils domestiques intelligents peuvent faire, comme l’Amazon Echo Show. Cette option est conçue pour voir à distance. Elle s’applique lorsque votre iPhone se trouve sur un chargeur MagSafe sur une table de chevet, un comptoir de cuisine ou un bureau.

Le nouvel écran affiche l’heure, des photos, des widgets et des activités en direct, presque tous personnalisables. En balayant l’écran de veille vers le côté, vous pouvez regarder vos photos ou vos moments préférés. Et comme le veut Apple, Standby fera en sorte que les photos se mélangent automatiquement pour trouver les meilleures prises de vue et tirer le meilleur parti de l’écran de votre iPhone.

La nouvelle application Journal d’Apple

iOS 17 propose une nouvelle application Apple appelée Journal, qui crée des suggestions personnalisées pour inspirer l’écriture. Ces suggestions proviennent des informations contenues dans votre iPhone, comme les photos, la localisation, la musique et les séances d’entraînement. Vous n’aurez qu’à programmer des notifications pour vous rappeler des tâches ou des moments importants afin d’y réfléchir plus tard.

La boîte vocale en direct

Une autre nouveauté d’iOS 17 concerne votre boîte vocale. Lorsque quelqu’un vous appelle et vous laisse un message, vous verrez une transmission en temps réel de son intervention. Ce nouveau service s’appelle Live Voicemail et ressemble un peu à l’époque des répondeurs. Avec Live Voicemail, vous verrez le message vocal directement sur votre écran, ce qui vous permettra de décider si vous souhaitez prendre l’appel. Cette fonction est alimentée par le moteur neuronal de votre iPhone afin de préserver votre vie privée.

La localisation via Check In

Apple étend et simplifie le partage de localisation via Messages. La nouvelle fonctionnalité, baptisée Check In, permet de faire savoir à un proche que vous êtes arrivé à destination en toute sécurité. Que vous rentriez à pied à la nuit tombée ou que vous alliez courir tôt le matin, un membre de votre famille ou d’un ami de votre choix saura que vous êtes arrivé à bon port. Dès que vous arrivez chez vous par exemple, l’application Check In détecte automatiquement que vous êtes rentré et informe votre ami.

Par contre, si quelque chose d’inattendu se produit, il reconnaît immédiatement que vous n’êtes pas près de votre destination. Dans ce cas, vous serez automatiquement averti. Si vous ne répondez pas, Check In partagera de suite votre position actuelle, l’itinéraire que vous avez emprunté, le niveau de batterie de votre iPhone et l’état du service cellulaire, le tout étant crypté de bout en bout.

Les messages bénéficient d’une série de corrections et d’ajouts

L’application Messages, qui a fait ses preuves, bénéficie aussi de quelques mises à jour. Il y aura notamment une refonte visuelle de votre application iMessage, qui ne se trouvera plus au-dessus de votre clavier, mais sera accessible via un signe plus en bas à gauche. La recherche dans vos messages devient beaucoup plus facile sur iOS 17 grâce à l’ajout de filtres. Lorsque vous lancez une recherche dans l’application Messages, vous pouvez ajouter des termes pour affiner les résultats.

La transcription des messages audio est une autre nouveauté bienvenue. Si vous avez des amis ou des membres de votre famille qui vous envoient des messages audio, vous pourrez lire une transcription de l’enregistrement directement dans l’application Messages.

Messages comporte également une nouvelle « flèche de rattrapage”. Elle se trouve en haut à droite de votre conversation et vous permet de passer au premier message que vous n’avez pas lu. Cette fonction s’avère très utile pour gérer les discussions de groupe. Apple a également rendu les réponses en ligne plus rapides. Dans iOS 17, il vous suffira de glisser pour répondre dans n’importe quelle bulle de message.

Apple améliore l’autocorrection

L’iOS 17 est plus performant et corrige davantage de fautes de grammaire. Et maintenant, les emoji sont des autocollants. Vous pouvez décoller et coller un autocollant emoji, le faire pivoter et le redimensionner. Vous disposerez d’un nouveau tiroir qui regroupe tous les autocollants que vous avez utilisés. Le tiroir comporte également un onglet Autocollants en direct qui vous permet de créer un autocollant à partir d’une photo, d’un GIF ou à partir d’une photo en direct.

L’année dernière, dans iOS 16, Apple a introduit la possibilité d’extraire un sujet de l’arrière-plan d’une photo dans le cadre de la recherche visuelle. Avec iOS 17, vous pouvez transformer le sujet d’une photo en autocollant en appuyant sur l’onglet Autocollants en direct. Les autocollants sont accessibles dans les applications telles que Tapback, Markup et dans d’autres applications qui contiennent des emoji.

Vision Pro bientôt disponible

Les rumeurs parlaient de ce nouveau gadget signé Apple. Le casque ressemble à une paire de lunettes de ski, avec des écrans 8K, de nombreuses caméras et une batterie externe, pour un prix de 3 500 $. Il sera disponible au début de l’année prochaine sur le site web d’Apple. Le produit aura une autonomie de 2 heures grâce à une batterie sur laquelle le casque se branche.

Vision Pro fonctionne avec VisionOS, « le premier système d’exploitation conçu de A à Z pour l’informatique spatiale », selon les dires d’Apple. Lorsque l’utilisateur enfile le casque, il arrive à l’écran d’accueil où il verra un ensemble flottant d’icônes représentant les applications Apple les plus utilisées, notamment Mail, Music, Messages et Safari.

L’interface utilise les mouvements de la main pour contrôler l’appareil, mais il existe également des commandes vocales. Techniquement parlant, le Vision Pro est un ordinateur doté d’une puce M2 que l’on retrouve sur les ordinateurs haut de gamme d’Apple. Vous aurez la possibilité de l’utiliser au bureau comme écran pour les Mac et il prend en charge les périphériques Magic Keyboard et Trackpad d’Apple.

Apple annonce le MacBook Air 15 pouces

Les rumeurs sur le nouveau MacBook sont désormais fondées. Comme prévu, le nouvel ordinateur portable est extrêmement similaire à la version 13 pouces redessinée qu’Apple a annoncée lors de la WWDC il y a un an. La différence réside juste dans la taille, il est un peu plus grand. C’est la première fois qu’Apple sort un ordinateur portable avec un écran de cette taille qui ne fait pas partie de sa gamme d’appareils « pro », qu’il s’agisse du MacBook Pro ou de son prédécesseur, le PowerBook.

Le MacBook Air 15 pouces fait 11,5 mm d’épaisseur et pèse 1,36 kg. Il dispose de deux ports Thunderbolt et d’un connecteur Magsafe, ainsi que d’une prise casque de 3,5 mm. Il est aussi doté d’une caméra 1080p au-dessus de l’écran dans une encoche, de trois microphones et de six haut-parleurs. Apple n’a pas encore précisé la résolution de l’écran du MacBook Air 15 pouces. Mais nous savons qu’il s’agit d’un « écran Retina liquide » de 15,3 pouces dont la luminosité maximale est de 500 nits. Le MacBook Air 15 est équipé d’une puce M2 et offre jusqu’à 18 heures d’autonomie. Il peut être configuré avec jusqu’à 24 Go de mémoire et jusqu’à 2 To de stockage. Il est vendu au prix de départ de 1 599 euros.

IPadOS 17, enfin des nouveautés

Pour la première fois, les iPad bénéficieront d’un écran de verrouillage personnalisable, tandis que les widgets de l’écran d’accueil seront interactifs. Les activités en direct sont désormais prises en charge, et l’application Santé est désormais disponible sur l’iPad et tire parti de la taille d’affichage plus importante de l’appareil. Apple a aussi élargi les possibilités d’utilisation des PDF qui peuvent être remplis et signés automatiquement depuis iPadOS.

Certaines applications natives pourraient également bénéficier de quelques modifications au niveau de leur design ainsi que de leur fonctionnalité. Notes, Messages, FaceTime et Safari seront parmi les applications qui bénéficieront de changements. Il faut préciser que cette mise à jour ne prendra pas en charge l’iPad Pro 1ère génération et l’iPad 5ème génération.

AirPods et améliorations audio

Lors de la WWDC 2023, la société a annoncé plusieurs nouvelles améliorations, notamment Adaptive Audio, qui mélange intelligemment l’annulation du bruit et la transparence en fonction de votre environnement. Le segment AirPods de la WWDC mettait en scène une fanfare entourant une personne portant les AirPods Pro de deuxième génération d’Apple. Pour la personne à l’autre bout du fil, la cacophonie de la fanfare était à peine perceptible.

En outre, une fonction de « sensibilisation aux conversations » activera automatiquement le mode transparence et réduira le volume de la musique lorsque les AirPods détecteront des paroles, comme le font déjà les écouteurs de Sony et d’autres marques. Une fois que vous avez cessé de parler, votre son revient à la normale. Ces mises à jour sont attendues cet automne, en même temps que la sortie d’iOS 17, d’iPadOS 17 et de tvOS 17 qui inclut l’arrivée de FaceTime sur l’écran de télévision.