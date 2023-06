Première prise en main de l’Apple Vision Pro : Une révolution !

Apple a récemment dévoilé l’Apple Vision Pro, un ordinateur spatial révolutionnaire qui fusionne le numérique avec le monde réel de manière fluide. Il offre une interface utilisateur entièrement en trois dimensions, contrôlée par les moyens d’interaction les plus naturels et intuitifs possibles : les yeux, les mains et la voix de l’utilisateur. Il est doté d’un système d’affichage ultra-haute résolution, avec 23 millions de pixels répartis sur deux écrans, et d’une puce Apple conçue sur mesure dans un design unique à deux puces.

Expérience de MKBHD avec l’Apple Vision Pro

MKBHD, un critique technologique populaire, a eu la chance d’essayer l’Apple Vision Pro avant tout le monde. Il a été impressionné par la capacité de l’appareil à intégrer de manière fluide le contenu numérique dans le monde réel. Il a également apprécié l’interface utilisateur en trois dimensions qui est contrôlée de manière intuitive par les yeux, les mains et la voix.

L’une des caractéristiques les plus impressionnantes de l’Apple Vision Pro est le suivi des yeux. MKBHD a déclaré que c’était la chose la plus proche de la magie qu’il ait jamais expérimentée dans un produit technologique. Le suivi des yeux permet à l’utilisateur de sélectionner et de mettre en évidence exactement ce qu’il regarde, peu importe la taille de la cible. Pour sélectionner quelque chose, l’utilisateur doit simplement toucher ses doigts ensemble.

MKBHD a également été impressionné par la capacité de l’appareil à suivre les mouvements de la main de l’utilisateur, quelle que soit la position de la main. Il a noté que l’appareil était capable de suivre ses mouvements de main avec une précision presque parfaite, même lorsqu’il reposait simplement sa main.

L’Apple Vision Pro offre également la possibilité de taper du texte. L’utilisateur peut regarder une boîte de texte, la sélectionner, et un clavier apparaîtra. L’utilisateur peut alors regarder les lettres pour taper, ou simplement regarder la boîte de texte et commencer à parler, et l’appareil remplira ce que l’utilisateur dit.

En termes de confort, il a noté que l’appareil était assez lourd, ce qui pourrait être fatigant pour certains utilisateurs lors d’une utilisation prolongée. Cependant, il a également souligné que l’appareil était extrêmement bien construit, avec une grande attention portée aux détails.

En termes de durée de vie de la batterie, l’Apple Vision Pro offre environ deux heures d’utilisation continue. Cependant, il a noté que la durée de vie de la batterie pourrait être un problème pour certains utilisateurs, en particulier ceux qui prévoient d’utiliser l’appareil pendant de longues périodes.

L’Apple Vision Pro – La dernière folie de la firme

L’Apple Vision Pro est le premier ordinateur spatial d’Apple, inaugurant une nouvelle ère de l’informatique spatiale. Il a été conçu pour permettre aux utilisateurs d’interagir avec le contenu numérique comme s’ils étaient réellement présents dans leur espace. Il offre un espace sans limites pour les applications qui peut s’étendre au-delà des frontières d’un écran classique.

Avis de MKBHD sur l’Apple Vision Pro

Marques Brownlee a été globalement impressionné par l’Apple Vision Pro. Il a particulièrement apprécié l’interface utilisateur en trois dimensions et la qualité de l’affichage ultra-haute résolution. Il a également souligné la rapidité et la fluidité de l’interaction avec le contenu numérique, grâce à la puce Apple sur mesure.

Cependant, il a également mentionné quelques points d’amélioration potentiels. Par exemple, il a suggéré que l’interface utilisateur pourrait être encore plus intuitive et que la qualité de l’affichage pourrait être améliorée. Il a également exprimé le souhait que l’appareil soit plus abordable pour le grand public.

Au final, MKBHD a déclaré que l’Apple Vision Pro est un produit révolutionnaire qui offre une expérience utilisateur unique. Il est impatient de voir comment Apple continuera à développer et à améliorer cette technologie à l’avenir. Et nous le sommes aussi ! Et vous, qu’en pensez-vous ? Êtes-vous aussi enthousiastes à l’idée d’essayer l’Apple Vision Pro ? Partagez vos réflexions et vos attentes dans les commentaires ci-dessous. Nous sommes impatients de lire vos opinions !