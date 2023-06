iOS 17 : Révolutionnez votre communication avec ces nouveautés époustouflantes

Apple vient d’annoncer la sortie prochaine de iOS 17, avec des nouveautés majeures pour améliorer les expériences de communication, une saisie de texte plus intelligente et un partage facilité via AirDrop, ainsi que des expériences inédites avec Journal et StandBy.

Nouvelles fonctionnalités pour une communication améliorée

Les apps de communication telles que Téléphone, FaceTime et Messages bénéficient de mises à jour importantes, notamment les affiches de contact, de nouveaux autocollants et Live Voicemail. Le partage de contenus est simplifié grâce à une amélioration d’AirDrop, et les utilisateurs profiteront d’une saisie de texte plus rapide et précise grâce à une intelligence accrue du système de correction automatique.

Journal et StandBy : des expériences inédites

iOS 17 introduit également l’app Journal, qui permet aux utilisateurs d’exprimer leur gratitude, et StandBy, une nouvelle façon de visualiser certaines informations lorsque l’iPhone est posé et en charge. Ainsi, iOS 17 se concentre sur les fonctionnalités du quotidien pour rendre l’iPhone plus personnel et plus intuitif.

Disponibilité d’iOS 17

La version bêta d’iOS 17 est accessible dès aujourd’hui pour les membres de l’Apple Developer Program et une version bêta publique sera disponible le mois prochain. Cette mise à jour logicielle gratuite sera proposée cet automne pour les iPhone Xs et les modèles ultérieurs. Les fonctionnalités sont sujettes à modification et leur disponibilité peut varier selon les langues, les zones géographiques ou les appareils.

En parallèle, Apple a annoncé watchOS 8 pour l’Apple Watch, avec des nouveautés axées sur la santé et le bien-être, ainsi que de nouvelles options de personnalisation. D’autres mises à jour pour macOS Monterey et iPadOS 15 ont également été présentées.

Restez connectés avec Le Café du Geek pour suivre toutes les actualités autour d’iOS 17 et n’hésitez pas à partager vos attentes quant à cette nouvelle version qui s’annonce prometteuse.