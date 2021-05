iPhone : la mise à jour iOS 14.5.1 corrige une importante faille de sécurité

Alors qu’iOS 14.5 vient tout juste d’arriver, Apple apporte une série de correctifs avec iOS 14.5.1, mais aussi pour macOS Big Sur et l’Apple Watch. Apple résout des vulnérabilités qui seraient déjà utilisées à des fins malveillantes.

Deux failles « pourraient avoir été activement exploitées »

Vous avez récemment procédé à la mise à jour de vos appareils Apple, pour profiter des nouveautés d’iOS 14.5 ? Formidable ! Maintenant, c’est une autre mise à jour qui vous tend les bras, et celle-ci est peut-être plus importante encore. En effet, elle va faire passer votre iPhone ou votre iPad à la version d’iOS 14.5.1 et, par la même occasion, colmater deux brèches de sécurité.

Il est préférable de ne pas trop traîner des pieds pour installer les deux correctifs. Apple a déclaré le 3 mai que ces failles « pourraient avoir été activement exploitées ». La méthode pour les mettre à profit consiste à exploiter des pages web pour exécuter du code malveillant à distance, en profitant de défauts de conception dans WebKit.

Dans la note explicative déiOS 14.5.1, Apple précise que cette mise à jour corrige également « un problème lié à la transparence du suivi des apps qui empêche certains utilisateurs ayant précédemment désactivé « Autorisation du suivi par les apps » dans Réglages de recevoir des demandes de la part d’apps après avoir réactivé l’option. »

Apple conseille fortement de mettre à jour vos appareils

Les vulnérabilités relevées dans iOS 14.5 pour iPhone et iPad se retrouvent aussi dans d’autres appareils de la marque à la pomme. En effet, macOS Big Sur et watchOS se servent aussi de WebKit pour afficher des contenus web. Si vous utilisez donc le système d’exploitation pour ordinateur de la firme de Cupertino, une mise à jour vers macOS Big Sur 11.3.1 est donc disponible. Idem pour watchOS 7.4.1.

Pour télécharger la dernière version de l’OS de votre iPhone, iPad, Apple Watch ou MacBook :

Rendez-vous dans les « Réglages » de votre appareil,

Allez dans l’onglet « Général »,

Puis « Mise à jour logicielle »,

Enfin, cliquez sur « Télécharger et installer ».

