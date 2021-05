Windows 10 : Microsoft améliore le Bluetooth et corrige l’usage excessif du processeur

Petit à petit, Microsoft perfectionne son système d’exploitation Windows 10. Parmi les prochaines améliorations prévues par la firme de Redmond, nous apprenons aujourd’hui plusieurs nouveautés pour le Bluetooth, mais aussi la correction d’un problème causant un usage excessif du processeur.

Récemment, Microsoft annonçait l’arrivée de la mise à jour 21H1 pour le mois de mai 2021. Le système d’exploitation s’agrémente ainsi encore une fois de quelques petites nouveautés telles qu’un widget Actualités et météo. Alors que nous savons qu’une version majeure de Windows 10 est prévue pour la fin de l’année, l’entreprise dévoile tout de même au compte-goutte quelques correctifs et ajouts.

Une meilleure gestion du Bluetooth en approche

Pour commencer, nous avons appris que le système Bluetooth de Windows 10 allait être revu. La buil 21370 du canal Dev du programme Insider a en effet révélé plusieurs nouveautés. Tout d’abord, le système d’exploitation ne va plus lister deux périphériques audio lorsqu’un dispositif audio est connecté. En effet, l’OS enregistrait auparavant deux modes : un « main libre » et un « stereo ». Un seul et unique périphérique sera désormais affiché. Le switch de mode se fera ainsi automatiquement en fonction de l’utilisation ou non du micro. La build nous permet aussi d’apprendre que Microsoft va ajouter le support du code AAC sur Windows 10.

L’usage excessif du processeur est désormais corrigé

Un peu avant la mise à jour de mai 2021, Microsoft a déployé le patch KB5001391 pour Windows 10. Grâce à ce dernier, la firme de Redmond corrige plusieurs problèmes causés par les mises à jour cumulatives. Parmi ces derniers, on retrouve notamment un problème conséquent : la sursollicitation du processeur. En effet, certains utilisateurs ont remarqué que plusieurs processus système entraient en compétition, quitte à demander beaucoup trop de ressources au CPU. De ce fait, la réactivité de Windows 10 en pâtissait. On remarque aussi la correction d’un problème concernant l’affichage des tuiles du menu démarrer. Le patch est disponible pour l’ensemble des utilisateurs disposant de la version 20H2 ou 2004 de Windows 10.