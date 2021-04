Windows 10 21H1 : voici les nouveautés de la mise à jour de mai 2021

Et si vous repreniez une petite mise à jour de Windows 10 pour votre quatre heures ? Microsoft vient en effet d’annoncer l’arrivée très prochaine de la mise à jour 21H1 de son système d’exploitation durant le mois de mai 2021. Voici les nouveautés.

En cette année 2021, Microsoft a un peu chamboulé ses plans de mises à jour pour Windows 10. Généralement friand de lancer une mise à jour majeure durant le printemps, la firme de Redmond a en effet préféré offrir une nouvelle version mineure de son système d’exploitation. Un choix logique étant donné que la refonte de ce dernier (alias Sun Valley) est en cours et prévue pour la fin de l’année. Découvrons tout de même les quelques changements opérés avec cette nouvelle version qui arrivera en mai.

Windows 10 21H1 : quelles sont les nouveautés de la mise à jour de mai ?

À travers un post sur son blog officiel, Microsoft a annoncé que la build 19043.928 de Windows 10 serait très probablement la version finale qui sera déployée dans la mise à jour de mai 2021. Pour le moment, seuls les membres du programme Insider à travers les canaux Beta et Realese Preview peuvent en profiter.

En attendant son arrivée le mois prochain, reprenons les nouveaux éléments apportés à Windows 10 à travers cette mise à jour. Pour commencer, nous verrons arriver un tout nouvel onglet dans la barre des tâches. Grâce à ce dernier, les utilisateurs pourront ainsi directement voir en un coup d’œil la météo et en un clic les actualités.

Parmi les autres ajouts importants opérés par Microsoft, nous apprenons notamment que Windows Hello permettra de définir une caméra externe par défaut. De plus, les performances de Windows Defender Application Guard ont été améliorées, tout comme celles de Windows Management Instrumentation (WMI) et Group Policy Service (GPSVC).

Comme dit en introduction de cet article, les gros changements de Windows arriveront avec la mise à jour Sun Valley d’ici la fin de l’année. En effet, Microsoft travaille sur une refonte visuelle de son système d’exploitation afin de lui donner un bon coup de jeune. Vous pourrez par exemple déjà remarquer ce changement de design avec l’explorateur de fichier par exemple.