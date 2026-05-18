Succès remarquable des robots aspirateurs MOVA au Red Dot Award 2026

Les robots aspirateurs MOVA séduisent à nouveau le marché en remportant le prestigieux Red Dot Award 2026 pour la conception de produits. Ce prix met en avant l’innovation de MOVA et son engagement pour la maison intelligente haut de gamme. Découvrons ce qui distingue ces nouveaux modèles.

Les robots aspirateurs MOVA récompensés au Red Dot Award 2026

Cette année, MOVA reçoit une double reconnaissance pour ses robots aspirateurs V70 Ultra Complete et Z70 Ultra Roller Complete. Le Red Dot Award salue leur design élégant et leur technologie avancée. Cette récompense valorise le savoir-faire de MOVA et confirme sa place de leader dans le secteur des appareils ménagers intelligents.

Technologies innovantes au service d’un nettoyage intelligent

Les robots MOVA intègrent des technologies qui facilitent le quotidien. On retrouve dans le V70 Ultra Complete le système MaxiReachX™, parfait pour nettoyer dans les moindres recoins. Sa brosse latérale étendue atteint les espaces étroits. Grâce au StepMaster™ 2.0, le robot franchit des obstacles jusqu’à 9 cm, idéal pour les maisons avec plusieurs niveaux.

Le Z70 Ultra Roller Complete mise sur l’aspiration cyclonique et la technologie HydroForce™ Mopping 2.0, pour un sol sans traces. Sa pression de nettoyage atteint 18 N et sa brosse spéciale évite l’enchevêtrement des cheveux.

Présentation du MOVA V70 Ultra Complete et de ses atouts

Le MOVA V70 Ultra Complete séduit par son nettoyage précis dans les coins et les arêtes. Son extension de serpillière de 17 cm permet de couvrir trois fois plus de surface que les robots classiques. Avec sa puissance d’aspiration de 42 000 Pa, il nettoie aussi bien les sols durs que les tapis. Son système EcoCyclone™ offre jusqu’à 100 jours d’usage sans entretien, tout en limitant les déchets ménagers.

MOVA Z70 Ultra Roller Complete : de nouvelles performances

Le Z70 Ultra Roller Complete innove grâce à un balai à rouleau de 27 cm et une aspiration puissante de 36 000 Pa. Son système de circulation d’eau douce sous pression garantit une brillance impeccable après chaque passage. La brosse TroboWave™ DuoBrush réduit l’enroulement des cheveux, ce qui simplifie l’entretien au quotidien. Ces atouts en font l’allié idéal des familles exigeantes.

Pour conclure, les robots aspirateurs MOVA s’imposent par leurs performances et leur design innovant. Les deux nouveaux modèles offrent un nettoyage précis ainsi qu’un confort d’utilisation unique. MOVA confirme ainsi sa volonté de rendre la maison intelligente toujours plus efficace et agréable au quotidien.

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