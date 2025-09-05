IFA 2025 – MOVA dévoile un écosystème intelligent indoor et outdoor

Berlin, 5 septembre 2025 – À l’occasion de l’IFA 2025, MOVA, jeune acteur déjà incontournable des technologies lifestyle pilotées par l’intelligence artificielle, a frappé fort avec son thème « Step Up, Move Ahead ». La marque présente pour la première fois un écosystème complet indoor + outdoor articulé autour de 12 gammes de produits. Entre innovations futuristes et lancements immédiats, MOVA entend redéfinir le smart living.

Une vision : l’IA au service de la maison de demain

L’ambition affichée par MOVA est claire : faire de la robotique un partenaire quotidien, capable de décisions autonomes et d’une assistance proactive. À travers ses prototypes dévoilés à Berlin, la marque illustre comment l’IA peut transformer l’interaction homme-technologie, tout en respectant les contraintes environnementales. L’objectif est de simplifier la vie, à l’intérieur comme à l’extérieur, tout en offrant un gain de confort et d’efficacité.

Les innovations marquantes dévoilées à l’IFA

MOVA n’a pas hésité à surprendre avec des annonces qui repoussent les limites de la robotique domestique :

MOVA ZEUS 60 : premier module au monde permettant à un aspirateur robot de franchir des marches individuelles jusqu’à 25 cm . Grâce à son design modulaire, il promet un nettoyage multi-étages sans intervention humaine.

: premier module au monde permettant à un aspirateur robot de franchir des marches individuelles jusqu’à . Grâce à son design modulaire, il promet un nettoyage multi-étages sans intervention humaine. MOVA SIRIUS 60 : équipé de deux bras robotiques , il s’impose comme un véritable assistant domestique capable d’atteindre les zones les plus inaccessibles.

: équipé de , il s’impose comme un véritable assistant domestique capable d’atteindre les zones les plus inaccessibles. Série LiDAX Ultra : nouvelles tondeuses robotisées dotées du système UltraView™ 2.0, alliant LiDAR 3D et caméra HDR optimisée par IA. Résultat : une cartographie ultra-précise, même en conditions difficiles, et une tonte bord à bord réduisant les marges à moins de 1,5 cm.

Les produits phares disponibles dès septembre

Au-delà de ces avant-premières, MOVA lance deux produits dès la rentrée 2025 :

MOVA Z60 Ultra Roller Complete : véritable concentré de puissance, il associe aspiration de 28 000 Pa , lavage sous pression avec eau claire, rouleau de 25,6 cm , protection intelligente des tapis et franchissement d’obstacles jusqu’à 8 cm. Une machine pensée pour s’attaquer à tous les recoins de la maison.

: véritable concentré de puissance, il associe , lavage sous pression avec eau claire, rouleau de , protection intelligente des tapis et franchissement d’obstacles jusqu’à 8 cm. Une machine pensée pour s’attaquer à tous les recoins de la maison. MOVA M50 Ultra Wet & Dry Vacuum : premier aspirateur balai pliable et extensible au monde, pensé pour atteindre les zones basses sous les meubles. Sa technologie EdgeCoverage™ AI assure un nettoyage sans interstices ni traces d’eau.

Luka Modrić, nouvel ambassadeur mondial

MOVA a également annoncé une collaboration d’envergure : Luka Modrić, Ballon d’Or et champion du football mondial, devient son ambassadeur global. Pour le joueur, les produits MOVA sont comparables à un milieu de terrain orchestrant chaque action avec précision et stratégie.

Li Fei, président de MOVA, souligne que « l’excellence et le professionnalisme de Modrić incarnent parfaitement l’esprit de la marque ». Les visiteurs de l’IFA peuvent d’ailleurs découvrir cette collaboration au stand H9-103.

Une marque en pleine ascension

Fondée en 2024, MOVA se positionne comme un créateur d’écosystèmes intelligents, allant du nettoyage domestique aux solutions outdoor, en passant par la cuisine et le bien-être. Son approche repose sur la convergence IA + design centré utilisateur, avec une promesse claire : libérer les utilisateurs des tâches répétitives pour leur permettre de se concentrer sur ce qui compte vraiment.

👉 Pour en savoir plus : mova.tech