Test – ECOVACS Deebot X11 OmniCyclone : le robot qui redéfinit le ménage à domicile

Le marché des aspirateurs robots a beau être saturé de modèles en tout genre. ECOVACS réussit toujours à se démarquer avec ses innovations de rupture. Après avoir imposé ses séries T et X comme des références pour les foyers exigeants. La marque revient à l’occasion de l’IFA 2025 avec une annonce qui fait déjà couler beaucoup d’encre : le Deebot X11 OmniCyclone. Conçu comme un véritable concentré de puissance et d’intelligence artificielle. Il promet d’aller encore plus loin dans l’autonomie et la performance. Nous avons décortiqué les promesses et les caractéristiques de cette nouvelle machine, et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’ECOVACS ne s’est pas contenté de jouer la sécurité.

Une nouvelle ère pour les stations de vidange

Depuis plusieurs années, les stations automatiques sont devenues la norme sur les robots haut de gamme. Elles aspirent la poussière, remplissent et vident les réservoirs d’eau, et entretiennent les serpillières pour que l’utilisateur n’ait presque rien à faire. Mais ces stations avaient toutes un point faible : la gestion des sacs à poussière. Obligatoires pour la plupart, ils impliquent un coût supplémentaire. Un impact écologique et un petit côté “retour en arrière” dans un univers qui cherche justement à éliminer les contraintes.

Avec le système OMNICYCLONE PureCyclone 2.0, ECOVACS change complètement la donne. Ici, pas de sac jetable. La poussière est collectée et stockée grâce à une technologie cyclonique inspirée des aspirateurs traîneaux les plus performants. Résultat : plus de consommables à racheter, une autonomie totale sur plusieurs semaines et une maintenance réduite au strict minimum. C’est un détail pour certains, mais pour une utilisation au quotidien, cela change radicalement l’expérience.

Et puisque la station se charge aussi de laver et sécher les rouleaux de nettoyage, l’ensemble fonctionne en circuit fermé. On se rapproche de plus en plus d’un robot véritablement autonome, capable de s’occuper seul de l’entretien du foyer pendant plusieurs semaines sans aucune intervention.

La recharge express : moins d’attente, plus d’efficacité

Autre nouveauté majeure du X11, et pas des moindres : la recharge partielle ultra-rapide. Grâce à l’utilisation de la technologie GaN (nitrure de gallium). Le robot est capable de regagner une partie significative de sa batterie en un temps record.

En pratique, cela veut dire qu’au lieu d’interrompre son cycle pendant deux heures pour se recharger complètement. Le X11 retourne à sa base quelques minutes, récupère juste ce qu’il faut pour continuer, et reprend son travail. C’est un changement subtil, mais terriblement efficace. Pour les grandes surfaces, ou les maisons sur plusieurs étages. C’est une garantie que le robot ne sera jamais “hors service” trop longtemps.

On a parfois reproché aux robots ménagers de créer de nouveaux temps morts, notamment lorsque leur autonomie ne suffisait pas à couvrir toute une maison d’un seul trait. Ici, ECOVACS réduit presque à néant ce problème.

Le rouleau Ozmo Roller 2.0 : un sol impeccable sans effort

Le lavage du sol reste une étape compliquée pour les aspirateurs robots, qui se contentent souvent de traîner une serpillière humide derrière eux. ECOVACS améliore sa formule avec le Ozmo Roller 2.0, un rouleau motorisé équipé de bandes en nylon haute densité. Contrairement aux serpillières classiques, ce système frotte réellement le sol, à la manière d’une brosse rotative, et permet d’éliminer les taches incrustées sans effort.

La distribution d’eau est, elle aussi, repensée : constante et contrôlée, elle évite l’effet serpillière dégoulinante ou, à l’inverse, trop sèche pour être efficace. Le résultat attendu est un sol propre et uniforme, sans auréole ni trace. Un détail qui fait la différence dans la vie quotidienne.

TruePass Adaptive 4WD : l’art de franchir les obstacles

Les seuils de porte, les tapis épais ou les descentes de quelques centimètres sont souvent les ennemis des robots aspirateurs. Combien de fois avons-nous retrouvé un robot coincé bêtement au milieu d’un passage ?

Le X11 introduit le système TruePass Adaptive 4WD, qui lui permet de franchir des obstacles allant jusqu’à 24 mm. Autrement dit, la plupart des tapis et des barres de seuil ne sont plus un problème. Le robot analyse le terrain, ajuste la hauteur de ses roues motrices et continue son chemin comme si de rien n’était.

Cette amélioration est moins “sexy” sur le papier qu’un nouveau moteur ou une IA boostée, mais en pratique. Elle peut transformer radicalement l’expérience utilisateur. Parce qu’un robot ménager, aussi intelligent soit-il, ne sert à rien s’il reste coincé au milieu du salon.

Une puissance d’aspiration impressionnante

Côté aspiration, ECOVACS ne fait pas dans la demi-mesure. Avec une puissance annoncée pouvant atteindre 19 500 Pa, le Deebot X11 OmniCyclone se place tout simplement au sommet du marché. Pour donner un ordre d’idée, certains concurrents se contentent encore de 6 000 ou 8 000 Pa.

Cette puissance brute est épaulée par un moteur brushless de 100 W et un design aérodynamique qui maximise le flux d’air. Mais la vraie force du X11 réside dans sa capacité à adapter automatiquement sa puissance. Selon la surface, la saleté détectée ou la présence d’un tapis, l’aspiration s’ajuste à la volée, garantissant à la fois performance et économie d’énergie.

Une intelligence artificielle plus futée que jamais

Depuis quelques années, ECOVACS mise beaucoup sur l’IA, et le X11 confirme cette orientation. Doté du système AIVI 3D, il est capable de reconnaître les obstacles avec précision : câbles, chaussures, jouets, gamelles… tout ce qui pourrait gêner son passage. Là où d’autres se contentent d’éviter grossièrement, le X11 identifie, contourne et mémorise.

Mais surtout, le robot apprend au fil du temps. Grâce à sa cartographie avancée et son intelligence embarquée, il affine ses trajets, anticipe les zones particulièrement sales et adapte ses routines de nettoyage. Ce n’est plus seulement un exécutant, mais un véritable “majordome numérique” qui gère la propreté de la maison de façon proactive.

Côté intégration, il est compatible avec Matter, Google Home, Alexa et même HomeKit, ce qui le rend parfaitement à l’aise dans n’importe quel écosystème domotique.

Une présence presque invisible

On le sait, la plupart des utilisateurs finissent par juger un robot aspirateur à son niveau sonore. Peu importe sa puissance ou son intelligence : si le robot est trop bruyant, il devient vite insupportable au quotidien.

ECOVACS promet ici un fonctionnement maîtrisé, même à pleine puissance, grâce à une optimisation des flux d’air et à un moteur mieux isolé. Dans les faits, le X11 ne sera sans doute jamais totalement silencieux. Mais l’objectif affiché est clair : réduire la gêne pour que l’on puisse lancer un nettoyage même pendant une visioconférence ou une soirée télé.

Screenshot Screenshot Screenshot Screenshot Screenshot Screenshot Screenshot Screenshot Screenshot

Design et ergonomie

Visuellement, le X11 conserve les codes modernes des produits ECOVACS : lignes sobres, finition premium et station imposante, mais élégante. On est loin des premiers modèles qui ressemblaient à de simples “galettes motorisées”. Ici, tout respire la qualité et la solidité, à la hauteur du tarif demandé.

L’application compagnon reste un point fort : intuitive, complète, elle permet de suivre en temps réel le nettoyage, de personnaliser les zones et d’automatiser des routines. C’est l’élément invisible qui transforme un bon robot en produit réellement agréable à utiliser.

Screenshot

Prix et disponibilité

Le Deebot X11 OmniCyclone est lancé officiellement à l’IFA 2025 et disponible dès maintenant au prix de 1199€ . Un tarif premium, certes, mais qui le place dans la même catégorie que les autres flagships du marché comme Roborock ou Dreame.

À ce niveau de prix, on ne parle plus d’un simple gadget, mais d’un investissement pour le foyer. Et force est de constater qu’ECOVACS met toutes les chances de son côté pour justifier la dépense.

Conclusion sur le Deebot X11: un robot qui frôle l’excellence

Le Deebot X11 OmniCyclone n’est pas une révolution isolée, mais l’aboutissement de plusieurs années d’évolution chez ECOVACS. Station sans sac, recharge express, rouleau motorisé efficace, IA embarquée plus intelligente que jamais… chaque détail vient gommer une faiblesse connue des modèles précédents.

Alors, est-ce le robot parfait ? Pas tout à fait. À ce prix-là, on attend une fiabilité irréprochable sur le long terme et une gestion des mises à jour logicielles à la hauteur, mais ça, seul le temps nous le dira. Reste aussi la question de l’entretien : même sans sac, le système cyclonique nécessitera un minimum de suivi pour rester performant. Mais pour le reste, difficile de trouver une vraie faiblesse.

En clair, le X11 n’est pas seulement un aspirateur connecté : c’est un assistant ménager autonome qui promet de changer la façon dont on conçoit le ménage à domicile. Et si l’on en croit les démonstrations à l’IFA, il pourrait bien devenir la nouvelle référence du marché.