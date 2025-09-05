AirPods Pro 3 : la traduction instantanée ne sera pas prête pour le lancement

Apple s’apprête à dévoiler ses AirPods Pro 3 lors de sa keynote du 9 septembre 2025, aux côtés des iPhone 17 et des nouvelles Apple Watch. Trois ans après la sortie des AirPods Pro 2, cette nouvelle génération promet des avancées notables. En particulier, dans le domaine de la santé et de la communication. Toutefois, l’une des fonctionnalités les plus attendues, la traduction instantanée, ne sera pas disponible dès le lancement.

La fonction de traduction vocale est encore en phase de développement

Parmi les nouveautés annoncées, la traduction en temps réel est celle qui suscite le plus d’intérêt. Elle permettrait aux utilisateurs de comprendre une langue étrangère directement via leurs AirPods, en recevant une traduction vocale ou textuelle sur leur iPhone. Ce système pourrait même fonctionner avec une oreillette par personne, facilitant les échanges dans des contextes multilingues.

Cependant, cette fonctionnalité ne sera pas prête pour le jour du lancement. Selon les informations relayées par 9To5Mac, elle est encore en phase de développement actif. Apple pourrait choisir de ne pas l’annoncer officiellement lors de la keynote. Si c’est le cas, la marque pourrait attendre une version bêta plus stable avant de la présenter au grand public. Ce retard rappelle les promesses parfois repoussées autour de Siri et des outils IA de la marque.

Des capteurs santé seront néanmoins disponibles dès la sortie des AirPods Pro 3

Heureusement, les AirPods Pro 3 embarqueront deux autres innovations dès leur commercialisation. En effet, Apple introduit un capteur de fréquence cardiaque et un capteur de température, transformant ses écouteurs en véritables compagnons de santé.

Ces capteurs permettront aux utilisateurs de surveiller leur état physique en temps réel, tout en profitant d’une qualité sonore améliorée. Apple renforce ainsi son positionnement dans le domaine du bien-être connecté, en proposant des produits toujours plus polyvalents. Il ne reste plus qu’à attendre la keynote pour découvrir les détails techniques et les premières démonstrations.