iPhone 17 : Apple mise sur des couleurs inédites pour séduire tous les profils

À quelques jours de son événement du 9 septembre, Apple prépare le lancement de sa gamme iPhone 17 avec une palette de couleurs renouvelée. Des teintes classiques aux finitions audacieuses, la marque californienne semble vouloir séduire un public plus large, en jouant sur l’élégance, la fraîcheur et l’originalité. Entre le nouvel iPhone 17 Air ultra-fin et les modèles Pro revisités, les coloris deviennent un véritable argument marketing.

L’iPhone 17 Air inaugure un design plus fin et des teintes raffinées

Apple introduit cette année un tout nouveau modèle baptisé iPhone 17 Air. Ce dernier remplacera l’actuel iPhone Plus. Il se distingue par son format ultra-fin, une première depuis plusieurs générations. Pour accompagner ce changement de design, Apple propose quatre coloris élégants : noir, blanc, bleu clair et or pâle. Le bleu clair, inspiré du Sky Blue du MacBook Air M4, est particulièrement mis en avant dans la communication de la marque.

Cette teinte bleutée, presque argentée selon la lumière, rappelle le Sierra Blue de l’iPhone 13 Pro. Néanmoins, sa finition est plus douce et métallique. Elle incarne la volonté d’Apple de revenir à des nuances subtiles, tout en conservant une touche moderne. Le modèle Air, avec son design épuré et ses couleurs sobres, pourrait séduire les amateurs de finesse et de minimalisme.

Les modèles Pro misent sur l’originalité avec une finition cuivrée

Les iPhone 17 Pro et Pro Max, qui devraient abandonner le titane au profit d’un châssis en aluminium et verre, bénéficieront eux aussi de nouvelles couleurs. En plus des classiques noir, blanc, gris et bleu foncé, Apple introduit une teinte orange cuivrée inédite. Cette finition, jamais vue sur un iPhone, apporte une touche chaleureuse et premium à la gamme Pro, souvent associée à des tons plus froids.

Ce choix marque une rupture avec les précédentes générations, où les couleurs restaient discrètes. L’orange pourrait devenir l’emblème du renouveau esthétique d’Apple, en attirant les utilisateurs en quête de distinction. Les rumeurs évoquent également une meilleure intégration des couleurs dans les accessoires, comme les coques et les protections d’objectif, pour une cohérence visuelle renforcée. Apple semble ainsi vouloir faire du design un levier fort pour son iPhone 17.