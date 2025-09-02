Xiaomi rappelle près de 147 000 batteries externes à cause d’un risque d’incendie

Xiaomi vient d’annoncer le rappel massif de 146 891 batteries externes de modèle PB2030MI. Et ce, en raison d’un risque potentiel de surchauffe pouvant entraîner un incendie. Ce rappel volontaire concerne des unités fabriquées entre le 1er août et le 22 septembre 2024. La marque chinoise affirme vouloir agir rapidement pour protéger ses utilisateurs et éviter tout incident lié à une défaillance de batterie.

Un défaut identifié sur une série de batteries externes

Le problème provient d’un composant spécifique : la cellule de batterie 126280-type 2.0, fournie par un partenaire externe. Selon Xiaomi, certaines unités peuvent surchauffer dans des conditions extrêmes, augmentant le risque d’incendie. Bien que les cas soient rares, la marque préfère prévenir tout danger en retirant les produits concernés du marché. Le rappel a été officiellement enregistré auprès de l’Administration municipale de régulation du marché de Pékin.

Ce type d’incident rappelle l’importance du contrôle qualité dans la fabrication des accessoires électroniques. Les batteries externes sont souvent utilisées au quotidien, parfois dans des environnements chauds ou confinés. Une défaillance peut donc avoir des conséquences graves. Xiaomi invite les utilisateurs à vérifier leur produit en saisissant le numéro de série dans l’application Xiaomi Store ou en contactant le service client.

Xiaomi propose un remboursement intégral aux clients

Pour compenser les désagréments, Xiaomi s’engage à rembourser intégralement les clients concernés. Le montant du remboursement est basé sur le prix de vente initial, soit 159 RMB, environ 22 dollars. Cette mesure vise à maintenir la confiance des consommateurs tout en montrant que la marque prend ses responsabilités. Le processus de vérification est simple et accessible, ce qui facilite le retour des produits défectueux.

Ce rappel pourrait avoir un impact sur l’image de Xiaomi. Néanmoins, la transparence et la réactivité de l’entreprise jouent en sa faveur. Ce type de communication proactive est essentiel dans le secteur de la technologie, où la fiabilité des produits est un critère majeur pour les utilisateurs. Xiaomi espère ainsi tourner la page sans trop de dommages.