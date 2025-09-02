L’iPhone détecte un accident et sauve une adolescente endormie au volant

La technologie embarquée dans nos smartphones ne cesse de surprendre. Récemment, une adolescente américaine a été secourue grâce à la fonction de détection d’accident de son iPhone. Endormie au volant, elle a percuté un arbre et perdu connaissance. Son téléphone a automatiquement alerté les secours, permettant une intervention rapide. Ce fait divers met en lumière l’utilité concrète des outils de sécurité intégrés aux appareils Apple.

Lindsay Leskovac, 16 ans, rentrait chez elle lorsqu’elle s’est assoupie au volant. Son véhicule a violemment heurté un arbre, provoquant de graves blessures. En particulier, aux jambes et à la colonne cervicale. Inconsciente, elle n’a pas pu appeler à l’aide. C’est son iPhone, équipé de la fonction de détection d’accident, qui a automatiquement contacté les secours en composant le 911. Grâce à cette alerte, les pompiers sont rapidement intervenus et ont pu la prendre en charge.

La mère de Lindsay, qui ne connaissait pas cette fonctionnalité, a exprimé sa reconnaissance envers la technologie. Elle a découvert que les iPhone, à partir du modèle 14, avec iOS 16 ou plus récent, disposent de cette option. Elle invite désormais les utilisateurs à vérifier que cette fonction est bien activée dans les réglages, car elle peut faire toute la différence en cas d’urgence.

Une fonctionnalité utile également disponible sur certaines Apple Watch

La détection d’accident fait partie des innovations récentes d’Apple en matière de sécurité. Elle est également disponible sur certaines Apple Watch. C’est le cas de la Series 8, la SE de deuxième génération et l’Ultra, à condition d’avoir watchOS 9 ou plus. Ces appareils sont capables d’analyser les mouvements brusques, les chocs violents et les changements soudains de vitesse pour détecter un accident potentiel.

Ce système intelligent illustre la volonté d’Apple de rendre ses produits plus utiles dans les situations critiques. En automatisant l’appel aux secours, il pallie l’incapacité de l’utilisateur à réagir. Ce type de technologie pourrait devenir un standard dans les années à venir, tant son efficacité est démontrée.