Sopra Steria propulse avec succès la modernisation de Posten Bring

il y a 33 minutesDernière mise à jour: 2 septembre 2025
Posten Bring choisit Sopra Steria pour moderniser ses solutions numériques et cloud.

Le groupe norvégien Posten Bring vient de faire un choix stratégique. Il a sélectionné Sopra Steria, un expert européen du numérique, comme partenaire technologique. Ce contrat marque une nouvelle ère pour Posten Bring qui souhaite moderniser ses outils et simplifier la vie de ses équipes grâce à des solutions innovantes.

La transformation numérique de Posten Bring avec Sopra Steria

Posten Bring est un pilier de la logistique en Scandinavie. Avec l’aide de Sopra Steria, le groupe accélère sa transformation numérique. Ce partenariat a été attribué à l’issue d’un appel d’offres international. Le contrat s’étend sur quatre ans, avec une possibilité de prolongation de trois ans. L’objectif est simple : permettre à Posten Bring d’aborder le futur avec des plateformes robustes et innovantes.

Une solution Digital Workplace novatrice et sécurisée

Parmi les changements majeurs, la mise en place d’un Digital Workplace moderne et flexible. Cette solution offre à chaque employé un accès sécurisé aux applications et données de l’entreprise. Peu importe l’appareil ou le lieu, le travail devient simple et accessible pour tous. La sécurité et la convivialité sont au cœur de cette transformation digitale.

L’adoption du cloud local et la modernisation des identités

Sopra Steria propose également sa plateforme de cloud évolutif, hébergée dans des centres de données locaux. Les données de Posten Bring restent donc en Norvège, garantissant sécurité et conformité. La société modernise en même temps sa solution de gestion des identités. Cela protège mieux les accès et simplifie la gouvernance informatique du groupe.

En résumé, ce partenariat avec Sopra Steria permet à Posten Bring de franchir un cap important. L’entreprise investit dans la modernité et la sécurité, au profit de ses collaborateurs et clients. Avec ces nouvelles solutions, Posten Bring confirme sa volonté de rester leader en logistique et services postaux en Scandinavie.

