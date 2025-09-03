Actualités

MacBook Pro M4 : Apple frappe fort avec une mise à niveau stratégique

il y a 10 heuresDernière mise à jour: 2 septembre 2025
Temps de lecture 1 minute
macbook pro m4

Apple continue d’affiner sa gamme de MacBook Pro avec l’arrivée du modèle M4, une évolution qui pourrait séduire de nombreux clients d’Apple. Plus qu’une simple mise à jour technique, cette version apporte des améliorations concrètes en matière de performances, d’autonomie et de confort visuel.

Le MacBook Pro M4 gagne en autonomie et en fluidité

Le MacBook Pro M4 se distingue par une autonomie nettement améliorée. Grâce à une puce plus efficace, l’ordinateur peut tenir jusqu’à 16 heures en navigation web, contre 11 heures pour le modèle M1 Pro. Cette différence s’explique par une meilleure gestion de l’énergie, notamment en arrière-plan, où les tâches consomment moins de ressources. Le M4 dispose de six cœurs d’efficacité, contre deux seulement pour le M1 Pro, ce qui optimise les performances sans sacrifier la batterie.

Ce gain d’autonomie s’accompagne d’une fluidité renforcée dans les usages quotidiens. Même sans puce « Pro », le M4 offre une expérience rapide et réactive, idéale pour les utilisateurs qui privilégient la polyvalence plutôt que la puissance brute. Pour ceux qui n’ont pas besoin d’un GPU ultra-performant, cette version représente un compromis intelligent entre performance, autonomie et prix.

Un écran plus lumineux et une webcam enfin à la hauteur

Apple améliore aussi le confort visuel avec une luminosité standard portée à 1000 nits sur le MacBook Pro M4. C’est le double de ce que proposaient les modèles M1 Pro, qui plafonnaient à 500 nits. Cette évolution rend l’écran plus lisible en extérieur et plus agréable pour les travaux graphiques ou la consommation de contenus. L’écran miniLED conserve sa qualité, mais gagne en clarté et en adaptabilité.

Côté webcam, Apple introduit pour la première fois la technologie Center Stage sur MacBook Pro. Cette caméra 12 MP ultra-large, déjà présente sur iPad et iMac, suit les mouvements du visage pour garder l’utilisateur centré dans le cadre. Une avancée qui rendra les appels vidéo plus naturels et dynamiques.

il y a 10 heuresDernière mise à jour: 2 septembre 2025
Temps de lecture 1 minute
Photo de Arielle

Arielle

Bavarde avec ma plume, mais introvertie par nature, je baigne dans l'univers de la rédaction depuis plus de cinq ans. Bien que je sois polyvalente dans les thèmes à traiter, j'ai une familiarité accrue pour le high-tech. J'espère que ma plume saura vous divertir tout en vous informant !

Articles similaires

La batterie militaire Epsilor 6T propose une énergie record et une sécurité accrue.
La batterie militaire Epsilor 6T offre une puissance inégalée
il y a 30 minutes
sorties-jeux-septembre
Silksong, Metal Eden, Hell is Us…découvrez les sorties jeux vidéo de la première semaine de septembre 
il y a 3 heures
hell-let-loose-vietnam
Hell Let Loose: Vietnam – le premier trailer dévoilé au Gamescom 2025
il y a 4 heures
3i présente ses nouveaux aspirateurs robots ultra-compacts innovants à l’IFA 2025.
Les aspirateurs robots ultra-compacts 3i font sensation à l’IFA 2025
il y a 4 heures

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Bouton retour en haut de la page