MacBook Pro M4 : Apple frappe fort avec une mise à niveau stratégique

Apple continue d’affiner sa gamme de MacBook Pro avec l’arrivée du modèle M4, une évolution qui pourrait séduire de nombreux clients d’Apple. Plus qu’une simple mise à jour technique, cette version apporte des améliorations concrètes en matière de performances, d’autonomie et de confort visuel.

Le MacBook Pro M4 gagne en autonomie et en fluidité

Le MacBook Pro M4 se distingue par une autonomie nettement améliorée. Grâce à une puce plus efficace, l’ordinateur peut tenir jusqu’à 16 heures en navigation web, contre 11 heures pour le modèle M1 Pro. Cette différence s’explique par une meilleure gestion de l’énergie, notamment en arrière-plan, où les tâches consomment moins de ressources. Le M4 dispose de six cœurs d’efficacité, contre deux seulement pour le M1 Pro, ce qui optimise les performances sans sacrifier la batterie.

Ce gain d’autonomie s’accompagne d’une fluidité renforcée dans les usages quotidiens. Même sans puce « Pro », le M4 offre une expérience rapide et réactive, idéale pour les utilisateurs qui privilégient la polyvalence plutôt que la puissance brute. Pour ceux qui n’ont pas besoin d’un GPU ultra-performant, cette version représente un compromis intelligent entre performance, autonomie et prix.

Un écran plus lumineux et une webcam enfin à la hauteur

Apple améliore aussi le confort visuel avec une luminosité standard portée à 1000 nits sur le MacBook Pro M4. C’est le double de ce que proposaient les modèles M1 Pro, qui plafonnaient à 500 nits. Cette évolution rend l’écran plus lisible en extérieur et plus agréable pour les travaux graphiques ou la consommation de contenus. L’écran miniLED conserve sa qualité, mais gagne en clarté et en adaptabilité.

Côté webcam, Apple introduit pour la première fois la technologie Center Stage sur MacBook Pro. Cette caméra 12 MP ultra-large, déjà présente sur iPad et iMac, suit les mouvements du visage pour garder l’utilisateur centré dans le cadre. Une avancée qui rendra les appels vidéo plus naturels et dynamiques.