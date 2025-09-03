Apple Watch Ultra 3 : une montre taillée pour l’aventure et l’innovation

L’Apple Watch Ultra 3 s’apprête à faire son entrée lors de l’événement Apple du 9 septembre 2025. Après une année sans nouveau modèle, la version Ultra revient avec des améliorations ciblées, pensées pour les utilisateurs exigeants. Si vous aimez les montres connectées robustes, performantes et orientées outdoor, cette nouvelle génération pourrait bien vous séduire.

L’Apple Watch Ultra 3 s’offre un écran plus grand et plus lumineux

L’Apple Watch Ultra 3 ne change pas de design, mais son écran gagne en finesse. Selon les données repérées dans iOS 26, la résolution passe à 422 x 514 pixels, contre 410 x 502 pour le modèle précédent. Ce gain est probablement dû à une réduction des bordures, ce qui permet d’afficher plus d’informations sans agrandir le boîtier.

Apple devrait également intégrer la technologie LTPO3 OLED, déjà présente sur la Series 10. Cette dalle offre une luminosité accrue, même en angle, et une baisse de la luminosité minimale à 1 nit. Cela améliore considérablement l’affichage permanent, notamment pour les cadrans avec trotteuse animée, même lorsque le poignet est baissé.

Un processeur S11 plus compact mais pas plus rapide

La puce S11 devrait équiper l’Apple Watch Ultra 3. Cependant, ne vous attendez pas à une révolution côté performances. Elle repose sur la même architecture que les S9 et S10, donc les gains de vitesse seront minimes. En revanche, sa taille plus compacte pourrait libérer de l’espace pour d’autres composants.

Ce gain d’espace pourrait être utilisé pour agrandir la batterie ou intégrer de nouveaux capteurs. Même si la puissance brute reste stable, Apple semble miser sur une optimisation interne pour améliorer l’autonomie et la polyvalence de sa montre.

La connectivité satellite pour les zones hors réseau

Grande nouveauté de cette génération : la connectivité satellite. L’Apple Watch Ultra 3 serait la première montre de la marque à intégrer cette fonctionnalité, permettant d’envoyer des SOS en cas d’urgence, même sans réseau mobile ou Wi-Fi.

Cette avancée cible clairement les aventuriers et les randonneurs qui évoluent en zones reculées. Si Apple reprend le modèle de l’iPhone, il serait aussi possible d’envoyer des messages non urgents via satellite, ce qui élargit les usages et renforce la sécurité des utilisateurs.

Un suivi de la pression artérielle en approche

Apple travaille depuis plusieurs années sur le suivi de la pression artérielle, et cette fonctionnalité pourrait enfin voir le jour en 2025. Toutefois, elle ne fournirait pas de mesures précises comme les tensiomètres classiques, mais plutôt une tendance générale.

L’objectif est de détecter les signes précurseurs d’hypertension et d’alerter l’utilisateur en cas de variation anormale. Ce suivi préventif pourrait être utile pour anticiper des problèmes de santé, avec la possibilité de partager les données avec un professionnel médical.

Une compatibilité 5G pensée pour les montres

L’Apple Watch Ultra 3 devrait intégrer une puce 5G RedCap, conçue spécialement pour les objets connectés. Contrairement à la 5G classique, cette version consomme moins d’énergie et offre une bande passante adaptée aux besoins d’une montre.

Cela représente une nette amélioration par rapport à la connectivité LTE actuelle. Les utilisateurs bénéficieront de débits plus rapides et d’une meilleure stabilité, sans sacrifier l’autonomie. C’est une étape importante vers une montre plus indépendante du smartphone.

Une recharge plus rapide et plus efficace

Apple pourrait reprendre les innovations de la Series 10 concernant la recharge. Celle-ci utilise un boîtier arrière en métal, une bobine de charge plus large et une antenne intégrée, au lieu du traditionnel dos en céramique.

Ces changements permettent une recharge plus rapide : jusqu’à 80 % en seulement 30 minutes, soit 15 minutes de moins que la génération précédente. Si cette technologie est intégrée à l’Ultra 3, elle rendra la montre encore plus pratique au quotidien, surtout pour les utilisateurs pressés.

Quand sera dévoilée l’Apple Watch Ultra 3 ?

L’Apple Watch Ultra 3 sera dévoilée le 9 septembre 2025 à 10h (heure du Pacifique), lors de l’événement « Awe Dropping » organisé par Apple. Les précommandes pourraient débuter dès le 12 septembre, pour une sortie officielle le 19 septembre.

Ce calendrier suit la tradition d’Apple, qui lance ses nouveaux produits à l’automne. Si vous envisagez d’acheter une montre connectée haut de gamme, il pourrait être judicieux d’attendre cette nouvelle version avant de faire votre choix.