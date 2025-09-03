Midea ProShop crée l’événement avec l’innovation à Abuja

Le marché de la climatisation évolue au Nigeria. Midea ProShop vient d’ouvrir à Abuja, apportant technologie et innovation. Cette initiative marque une nouvelle ère pour les clients, professionnels comme particuliers. Découvrons ce que cette ouverture signifie pour les Nigérians.

L’ouverture du premier Midea ProShop à Abuja : une étape clé

Le tout premier Midea ProShop au Nigeria ouvre à Abuja. Ce magasin ne ressemble pas aux autres points de vente classiques. Ici, les clients bénéficient de conseils personnalisés, d’un service après-vente fiable et d’une vente directe. Les entreprises et les particuliers peuvent désormais accéder facilement aux produits haut de gamme de Midea. Cette ouverture reflète la volonté de la marque de renforcer sa présence en Afrique de l’Ouest et de créer des liens solides avec la communauté locale.

La série UNICOOL+ : une révolution de la climatisation intelligente

En parallèle, Midea lance sa nouvelle gamme de climatiseurs UNICOOL+. Ces appareils sont conçus pour les conditions spécifiques de l’Afrique de l’Ouest. Dotés de l’intelligence artificielle et de technologies avancées, ils offrent un refroidissement efficace et économique. La technologie COOLFLASH permet de rafraîchir la pièce rapidement : 5 °C de moins en dix minutes. De plus, la série UNICOOL+ promet des économies d’énergie allant jusqu’à 70 % par rapport aux modèles traditionnels. Les utilisateurs contrôlent leur climatiseur via une application mobile pour plus de facilité et d’efficacité.

Un partenariat pour former les talents locaux au Nigeria

Midea va plus loin avec un partenariat stratégique avec l’Organisation internationale pour les migrations (OIM). Ensemble, ils lancent un programme pour former et certifier de nouveaux techniciens locaux. Ce projet vise à offrir de nouvelles compétences en installation et en maintenance des climatiseurs. Les bénéficiaires recevront une certification officielle, ouvrant la voie à plus d’opportunités professionnelles. Ce partenariat souligne l’engagement de Midea à soutenir le développement durable au Nigeria.

Avec l’ouverture du Midea ProShop à Abuja, la marque confirme son rôle d’innovateur en Afrique de l’Ouest. Sa volonté d’offrir des produits intelligents et de former les talents locaux promet de transformer durablement le marché nigérian de la climatisation. Les clients peuvent désormais bénéficier de solutions performantes et respectueuses de l’environnement, tout en participant à un avenir plus responsable.

