The Expanse: Osiris Reborn – l’héritier spirituel de Mass Effect dévoile un nouveau trailer au Gamescom 2025

Après avoir été adapté en série télévisée à succès, l’univers de The Expanse prend désormais vie sous la forme d’un jeu vidéo. Durant la Gamescom 2025, Owlcat Games, le studio derrière Pathfinder et Warhammer 40K: Rogue Trader dévoile un nouvel aperçu de The Expanse: Osiris Reborn, son RPG de science-fiction narratif. Une courte vidéo qui en dit déjà long sur ce que la plupart appelle le successeur de Mass Effect…

Voir aussi : No Man’s Sky accueille plus de vaisseaux spatiaux dans sa mise à jour Voyagers

The Expanse: Osiris Reborn, une immersion visuelle et narrative marquante

Présenté comme un jeu de rôle à la troisième personne, The Expanse: Osiris Reborn mise sur un mix d’action et de narration. Le joueur incarne un membre de Pinkwater Security, coincé dans le chaos du confinement d’Eros. Rapidement, il prend les commandes d’un vaisseau expérimental et se retrouve entraîné dans une vaste conspiration qui secoue tout le système solaire. Comme dans Mass Effect, la loyauté de ces alliés dépendra des décisions prises au fil des missions.

Et en parlant de Mass Effect, difficile de ne pas voir l’influence de ce dernier dans The Expanse: Osiris Reborn. Les combats à la troisième personne, la narration et le système de loyauté sont autant d’éléments rappelantle chef-d’œuvre de BioWare. Owlcat assume d’ailleurs pleinement cette filiation, tout en promettant de moderniser le genre grâce à des mécaniques inédites et une interface revisitée. Les développeurs évoquent même des inspirations venant de titres récents comme Persona 5 ou Baldur’s Gate 3.

Owlcat Games a donc profité de la Gamescom 2025 pour dévoiler une nouvelle bande-annonce de The Expanse: Osiris Reborn. Cette dernière met en avant ses environnements richement détaillés du jeu, notamment l’étendue industrielle de Pinkwater, les écosystèmes de Ganymède et les couloirs animés de la station Cérès.

“Chaque lieu dans The Expanse raconte une histoire”, a déclaré Alexander Mishulin, directeur créatif chez Owlcat Games. “Lorsque nous recréons des lieux comme Ganymède ou Cérès, il ne s’agit pas seulement de les rendre authentiques, mais aussi de capturer les luttes et les espoirs des personnes qui y vivent. C’est ce sentiment de survie et de conséquence que nous voulons que les joueurs ressentent tout au long du jeu.”

Nous vous laissons apprécier le nouveau trailer dans la vidéo ci-dessous :

Pour l’instant, The Expanse: Osiris Reborn n’a pas encore de date de sortie précise.