Les révélations d’Apple lors du lancement de l’iPhone 16 : Apple Watch Series 10, AirPods 4, iOS 18 et plus encore

En septembre, comme chaque année, Apple dévoile ses nouveaux produits. Cet événement annuel est l’occasion pour la marque de dévoiler ses innovations. Cette fois-ci, l’iPhone 16, la nouvelle Apple Watch Series 10 et les AirPods 4 étaient au cœur des annonces. D’autres nouveautés comme iOS 18 et une mise à jour des AirPods Pro ont également marqué cet événement. Si vous n’avez pas pu suivre l’événement en direct, voici tout ce qu’il faut savoir sur ces lancements.

L’iPhone 16 et iPhone 16 Plus : des améliorations discrètes mais marquantes

Apple a présenté ses iPhone 16 et iPhone 16 Plus, deux nouveaux modèles qui semblent visuellement similaires à leurs prédécesseurs, mais qui cachent bien des nouveautés. D’abord, le design résistant à l’eau et à la poussière reste présent, mais avec de nouvelles couleurs comme le bleu sarcelle et le rose.

L’iPhone 16 offre un écran de 6,1 pouces, tandis que l’iPhone 16 Plus atteint 6,7 pouces. Tous deux possèdent un bouton « Action », une nouveauté cette année pour ces modèles non-Pro, qui permet de personnaliser diverses actions comme ouvrir l’appareil photo ou lancer une application spécifique. Ce bouton était auparavant exclusif aux versions Pro. Il existe également un nouveau bouton dédié à l’appareil photo qui permet de passer rapidement en mode photo avec un simple glissement de doigt.

Une autre nouveauté est la « puce A18 » qui alimente ces appareils. Ce nouveau processeur améliore la vitesse de traitement et la gestion de l’intelligence artificielle, notamment avec iOS 18 et son Apple Intelligence. Cette dernière fonctionne un peu comme Google Lens, en fournissant des informations sur ce que vous pointez avec la caméra de votre téléphone.

Les modèles standard de l’iPhone 16 seront disponibles dès le 20 septembre, à des prix qui commencent à 799 $ pour l’iPhone 16 et 899 $ pour le 16 Plus.

Les versions Pro : iPhone 16 Pro et Pro Max, du titane et des performances

Pour ceux qui cherchent encore plus de puissance et de fonctionnalités, Apple a également dévoilé l’iPhone 16 Pro et l’iPhone 16 Pro Max. Ces deux modèles affichent respectivement des écrans de 6,3 et 6,9 pouces, avec des bordures plus fines et un boîtier en titane de grade 5, un matériau plus léger que l’acier inoxydable utilisé dans les versions précédentes.

Le chipset A18 Pro, plus puissant que la version standard, est un autre point fort de ces modèles. Il permet de gérer des applications plus gourmandes en ressources, comme la capture vidéo 4K à 120 images par seconde. La série iPhone 16 Pro introduit également une caméra arrière améliorée de 48 MP, idéale pour la photographie spatiale, disponible sur le casque Vision Pro.

Côté audio, Apple a intégré quatre microphones studio, une première pour des iPhone, offrant une meilleure qualité sonore pour les enregistrements et appels. Les iPhone 16 Pro et Pro Max seront disponibles à partir du 20 septembre, à 999 $ pour le Pro et 1 199 $ pour le Pro Max.

AirPods 4 : une forme repensée pour plus de confort

Les AirPods 4 étaient également très attendus lors de cet événement. Apple a redessiné ces écouteurs avec une nouvelle forme qui s’adapte mieux à différentes morphologies d’oreilles. La puce H2 améliore la qualité du son et permet des fonctionnalités comme l’audio spatial personnalisé.

Deux versions seront disponibles : une avec la suppression active du bruit (ANC) et l’autre sans. Le modèle avec ANC inclut une nouvelle fonctionnalité appelée « Conversation Awareness », qui baisse automatiquement le volume lorsque vous parlez à quelqu’un. Ce modèle coûte 179 $, tandis que la version standard est proposée à 129 $. Les deux modèles seront en précommande et disponibles dès le 20 septembre.

Apple Watch Series 10 : encore plus performante

L’Apple Watch Series 10 a aussi fait parler d’elle. Avec un écran plus grand et plus lumineux, cette montre prend en charge de nouvelles fonctionnalités axées sur la santé. L’Apple Watch peut désormais détecter les signes d’apnée du sommeil grâce à watchOS 11, en attente d’une autorisation de la FDA pour être lancée à grande échelle. Cette montre intègre aussi la nouvelle puce S10 SiP, optimisée pour l’Apple Intelligence.

Une des nouveautés est un haut-parleur intégré plus puissant, permettant de lire de l’audio directement depuis la montre. Cette série sera disponible en aluminium noir et en titane poli, avec des prix débutant à 399 $.

AirPods Pro : vers une aide auditive de qualité clinique

Apple ne s’arrête pas là. Lors de l’événement, la marque a aussi annoncé une mise à jour des AirPods Pro de deuxième génération. La principale nouveauté concerne une fonctionnalité appelée « Protection auditive », conçue pour prévenir la perte d’audition. Les utilisateurs peuvent désormais passer un test auditif intégré aux AirPods pour évaluer leur audition, une avancée qui positionne les AirPods Pro comme des aides auditives de qualité clinique. Cette fonctionnalité vise à sensibiliser à l’importance de la santé auditive tout en fournissant un outil pratique pour ceux qui en ont besoin.

iOS 18 : la nouvelle intelligence d’Apple

iOS 18 apporte son lot de nouvelles fonctionnalités avec un grand accent mis sur l’Apple Intelligence. Cette intelligence artificielle permet d’automatiser certaines tâches en fonction du contexte. Par exemple, en pointant l’appareil photo de l’iPhone 16 vers un objet, l’utilisateur peut obtenir des informations détaillées sur celui-ci ou ajouter un événement à son calendrier en scannant un simple dépliant.

Apple introduit également la gestion des notifications intelligentes. Cette fonctionnalité réduit le nombre de notifications selon la priorité des messages. L’interface de l’application Photos a aussi été revue pour mieux organiser les souvenirs.