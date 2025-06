WWDC 2025 : le résumé des annonces d’Apple !

Vous n’avez pas pu suivre l’intégralité de l’événement WWDC 2025 d’Apple ? Pas de panique. Nous vous avons rédigé, dans cet article, le résumé de toutes les nouveautés annoncées par la firme à la pomme.

WWDC 2025 : fini les OS aux noms épars, Apple unifie le nom de ses systèmes d’exploitation

Pour cette édition 2025, Apple semble ne vouloir atteindre que deux objectifs : unifier visuellement tout son écosystème et rattraper son retard sur l’intelligence artificielle. En tout, la keynote a duré 2h30 environ. Durant ce laps de temps, l’entreprise a annoncé des dizaines de nouveautés et la mise à jour de six systèmes d’exploitation, à savoir : iOS 26, iPadOS 26, macOS Tahoe 26, watchOS 26, tvOS 26 et visionOS 26.

Il n’y aura donc plus d’iOS 19, macOS 16 ou encore de watchOS 12. Derrière ce chiffre « 26 », Apple adopte une numérotation unifiée basée sur l’année. L’objectif de cette approche serait de simplifier le suivi des mises à jour. Mais, surtout, cela permettrait une cohérence visuelle innovante sur toutes les plateformes de l’entreprise.

Apple a annoncé l’arrivée du « Liquid Glass » sur tous ses futurs appareils au WWDC 2025

Lors de cette édition 2025, Apple a fait la belle part au « Liquid Glass ». Il s’agit du nouveau design translucide dont seront dotés tous les futurs appareils d’Apple. Ce nouveau design fera gagner les appareils en transparence et en effets de profondeur. Grâce à lui, vous aurez visuellement l’impression que l’écran de votre iPhone est similaire à celui de votre Mac et à votre Apple Watch. L’idée derrière ce changement ? Mettre fin à l’écart visuel entre les différents appareils Apple.

Live Translation devient plus pratique

Désormais, vous n’aurez plus besoin de Google Traduction. Concrètement, la fonctionnalité « Live Translation » se retrouve directement dans Messages, FaceTime et sur l’app Téléphone. Vos conversations se traduiront ainsi en temps réel, avec un traitement 100% local pour la confidentialité de vos données.

Par ailleurs, l’IA d’Apple analysera désormais l’intégralité de votre écran et non plus seulement ce que voit la caméra. Dans les faits, si l’IA constate que vous vous intéressez à une affiche de concert, alors elle vous proposera d’ajouter la date à votre calendrier. De même, si un objet en particulier semble vous intéresser, alors l’IA vous proposera de le chercher sur Google Shopping.

macOS Tahoe 26 intègre l’app Téléphone

Outre l’adoption du Liquid Glass, macOS Tahoe 26 compte aussi une autre grande nouveauté : l’arrivée de l’app Téléphone. Autrement dit, les utilisateurs pourront désormais passer et recevoir des appels directement depuis leur ordinateur, avec transfert automatique depuis l’iPhone à proximité.

Apple Intelligence déploie aussi Live Translation sur Mac, que ce soit dans l’app Messages ou encore sur FaceTime. Dans Messages, les textes sont automatiquement traduits durant la frappe et la réception. Tandis que, sur FaceTime, les sous-titres sont traduits en temps réel pour permettre à l’utilisateur de suivre la conversation tout en entendant la voix originale.

Quid du côté d’Apple Watch ?

Sur Apple Watch, la version watchOS 26 introduit « Workout Buddy », un coach sportif alimenté par Apple Intelligence. Cette IA analyse vos données d’entraînement. De plus, elle peut même générer des encouragements vocaux personnalisés avec la voix des coachs Fitness+.

Par ailleurs, un geste « wrist flick », ou mouvement rapide du poignet, permet de rejeter les notifications ou de raccrocher un appel. De plus, la Smart Stack devient plus prédictive et donne des suggestions contextuelles.

Et pour Apple TV et Vision Pro ?

Apple TV gagne des profils utilisateurs. Apple Music Sing transforme aussi votre salon en karaoké, avec des paroles synchronisées et des pistes vocales ajustables.

Pour ce qui est de Vision Pro, elle intègre désormais les manettes PlayStation VR2 pour un gaming plus précis. Les widgets deviennent spatiaux et s’ancrent dans votre environnement virtuel. Les Personas gagnent en réalisme avec des cheveux, des cils et un teint plus naturel.

Par ailleurs, les « scènes spatiales » utilisent désormais l’IA générative pour apporter plus de profondeur à vos photos.

Apple lance Apple Games

Apple Games est une application qui centralise toute l’expérience gaming de la marque. Cette nouvelle application prend la place du Game Center. Elle regroupe la découverte des jeux App Store, les contenus Apple Arcade, sans oublier les succès, classements et fonctions sociales.

L’interface peut également être personnalisée en fonction des goûts de l’utilisateur, avec un suivi des événements gaming et des mises à jour de ses jeux favoris. À noter qu’Apple Games fonctionne sur iPhone, iPad, Mac, Apple TV et Vision Pro.

Les nouveautés du côté d’Apple Intelligence

Apple enrichit également son intelligence artificielle. Par exemple, Genmoji permet de mixer les emojis existants avec des descriptions textuelles. Quant à Image Playground, il gagne de nouveaux styles via ChatGPT. En outre, les développeurs accèdent directement au modèle IA d’Apple avec le Framework Foundation Models. Désormais, trois lignes de code suffisent pour intégrer l’IA dans n’importe quelle app, avec traitement local gratuit.