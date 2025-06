TEST – Intel Arc B580 : l’outsider qui tape dans le mille

Depuis le lancement chaotique des premières cartes Arc, Intel avait tout à prouver. Avec l’Intel Arc B580 Limited Edition, le ton change : cette nouvelle carte graphique affiche des performances solides, une bonne maîtrise thermique, et surtout un prix canon. Un vrai retour en force pour Intel ? C’est ce qu’on vient vérifier avec un test terrain, sur une configuration musclée. Le résultat est bluffant !

Intel Arc B580 : notre avis en bref

Avec son design sobre et industriel, la B580 Limited Edition tranche avec la concurrence RGB à outrance. Mais c’est surtout sur les performances qu’elle impressionne : meilleure que la RTX 4060 sur la plupart des jeux DirectX 12, silencieuse, bien refroidie, et dopée aux technos maison comme XeSS 2 ou XeLL. Elle coche beaucoup de cases, à un tarif très bien positionné.

Caractéristiques techniques

Composant Détail Architecture Xe2 (Battlemage) Fréquences 2670 MHz (base) / 2850 MHz (boost) Mémoire vidéo 12 Go GDDR6 (192-bit) AI 160 moteurs XMX Ray tracing 20 unités dédiées TDP 190W (1x 8-pin requis)

Design et connectique

Élément Détail Refroidissement 2 ventilateurs, 4 caloducs, évent arrière Connectique vidéo 3x DisplayPort 2.1, 1x HDMI 2.1a Dimensions 267 mm (L) × 100 mm (H) × 42 mm (P) Format Dual-slot Backplate Oui, en métal RGB Aucun Couleur Noir mat (édition limitée)

Commercialisation

Critère Détail Modèle Intel Arc B580 Limited Edition Date de sortie Décembre 2024 Prix de lancement 249 $ (~280 € aujourd’hui) Segment Milieu de gamme – 1440p Concurrentes RTX 4060, RX 7600

Intel Arc B580 : un packaging soigné pour un objet brut

La carte est livrée dans un emballage élégant et sobre. On ressent une vraie volonté d’Intel de positionner cette édition limitée comme un objet “rare”, presque brut. Le design noir mat, sans RGB, est volontairement dépouillé. Le radiateur est visible sur le dessus de la carte, ce qui renforce cette impression d’objet pur, prêt à l’emploi, sans fioritures. On aime beaucoup.

Installation, pilotes et logiciel Intel Graphics

Installation sans accroc sur notre configuration de test (Ryzen 9 7900 + NZXT N9 X870E). Une fois la carte en place, le nouveau logiciel Intel Graphics Software remplace avantageusement le logiciel Arc Control. L’interface est claire, les options d’OC bien visibles, et on y trouve des fonctions utiles : mode faible latence, monitoring, tuning avancé, overclocking mémoire et GPU.

XeSS 2, XeLL et Ray Tracing : des technos convaincantes

C’est là que la magie opère. Grâce à XeSS 2, l’upscaling AI made in Intel, les FPS grimpent en flèche. Sur F1 24, on passe de 48 FPS en natif à plus de 130 FPS en XeSS Quality + Frame Gen. XeLL réduit la latence de 45 %, rendant les jeux ultra réactifs. Le ray tracing, lui aussi, est bien géré : les nouvelles unités RT offrent un gain de x2 vs la génération Arc A.

Benchmarks synthétiques : la surprise face à la 2070 Super

Testée sur Time Spy Extreme et Steel Nomad, la B580 surclasse notre RTX 2070 Super de référence, malgré les 15 % théoriques d’avance de cette dernière sur Passmark.

Time Spy Extreme RTX 2070 Super : 4681 (graphique), 4995 (global) Arc B580 : 7071 (graphique), 7205 (global)



NVIDIA RTX 2070 : Time Spy Extreme Intel Arc B580 : Time Spy Extreme

Steel Nomad RTX 2070 Super : 2345 Arc B580 : 3061



NVIDIA RTX 2070 : Steel Nomad Intel Arc B580 : Steel Nomad

Des résultats clairs, nets, et une avance très marquée sur les moteurs modernes, surtout en DirectX 12.

Intel Arc B580 : Test en jeu

Sur Helldivers II, le gain est immédiat : à réglages équivalents, on récupère environ 30 FPS de plus qu’avec la 2070 Super qui, on le rappelle, est désignée 15% plus performante sur PassMark. Le tout avec un GPU qui reste silencieux et bien refroidi, même en charge. Avec ses deux ventilateurs seulement, la B580 réussit à garder la tête froide sans s’emballer.

Un overclocking mesuré mais efficace pour la carte Intel

En bidouillant les réglages de la carte, on a gagné environ 7 % de performances, de façon stable. En Stress Test, avec l’overclocking, la B580 d’Intel montre qu’elle tient avec un taux de stabilité des FPS supérieur à 98%. De quoi grappiller quelques FPS sans risquer la longévité de la carte. Une marge agréable, surtout sur une carte déjà bien cadencée en stock.

Rapport qualité/prix : Intel frappe fort

Proposée à 249 $ au lancement (~280 € aujourd’hui), l’Arc B580 vient clairement bousculer le milieu de gamme. Plus performante qu’une RTX 4060 dans de nombreux titres, avec 4 Go de VRAM en plus, des technos AI convaincantes, et une stabilité accrue, elle mérite toute votre attention. Sans être la plus puissante, c’est sûrement la plus équilibrée dans ce budget.

Conclusion : Intel Arc B580, un résultat impressionnant et encourageant

L’Intel Arc B580 Limited Edition m’a agréablement surpris. C’est une carte bien conçue, performante, silencieuse, et stable. Elle embarque des technologies modernes et utiles, avec un logiciel enfin à la hauteur. Intel prouve ici qu’il sait faire du GPU, et surtout, qu’il progresse vite. Si vous cherchez une carte 1440p fluide, à prix contenu, vous pouvez foncer.