Invincible Vs, un nouveau jeu de combat 3v3, est dévoilé au Xbox Games Showcase 2025

Les fans de jeux de combat vont bien se régaler pour les mois à venir ! Lors du Xbox Games Showcase 2025, un nouveau jeu de baston a fait son apparition : Invincible Vs. Ce titre proposera un mode de combat en équipe, à l’image du récemment annoncé Marvel Tōkon: Fighting Souls. Et au vu du trailer, le combat s’annonce sanglant…

Invincible Vs : un gameplay sanglant en 3v3

Développé par Quarter Up, le nouveau studio interne de Skybound Games, Invincible Vs est un jeu de combat en équipe de 3v3. Il ressemble donc beaucoup au gameplay de Dragon Ball FighterZ, mais avec une différence notable : le sang ! En effet, le style artistique du jeu suit celle de la série animée, avec des scènes de combat où le sang jaillit à chaque uppercut.

Mike Willette, producteur exécutif d’Invincible Vs, décrit le jeu comme “fun, rapide, féroce et chargé de brutalité”. Il semble même posséder une sorte “Fatality”, permettant au joueur d’achever brutalement son adversaire comme dans la série animée. “Chaque mouvement, chaque ligne de dialogue, chaque membre cassé et chaque bouche ensanglantée ont un coût et des conséquences réels. Aucun jeu de tag fighting n’a jamais offert un tel niveau d’intensité et de violence », ajoute Mike Willette.

De son côté, Robert Kirkman, le papa de la série Invincible ne cache pas son enthousiasme de voir son bébé entrer dans le monde vidéoludique. “Je l’ai déjà dit et je le répète. Je n’ai jamais été aussi enthousiaste à l’idée d’un jeu impliquant Invincible”, déclare-t-il dans un communiqué de presse. “Invincible Vs est follement amusant, rapide, féroce. Il dégouline de la même brutalité que vous verrez dans les pages de la bande dessinée et dans la série. C’est une évolution naturelle de la franchise et c’est tout ce que les fans demandent depuis plus d’une décennie ! Il s’agit sans aucun doute du meilleur jeu de combat de super-héros de l’univers !”

Invincible Vs sera disponible sur Xbox Series, PS5 et PC en 2026.