Surprise : Nintendo a dévoilé un nouveau jeu Splatoon pour la Switch 2 ! 

Exit l’habituel teaser, place tout de suite à la grosse annonce ! Il y a juste quelques heures, Nintendo dévoile par surprise une nouvelle bande-annonce d’un nouveau jeu Splatoon, baptisé Splatoon Raiders. Ce premier spin-off de la série sera disponible en exclusivité sur la Nintendo Switch 2, avec en parallèle une grosse mise à jour pour Splatoon 3. On fait le point.

Splatoon Raiders : ça dit quoi ?

Initialement dévoilé via l’application Nintendo Today!, puis via une bande-annonce sur YouTube, Splatoon Raiders marque une première dans l’histoire en devenant le premier spin-off de la série. Ici, on laisse de côté les arènes compétitives en multijoueur pour s’embarquer dans une nouvelle aventure en solo. Le joueur y incarne un mécanicien solitaire explorant les îles Spirhalite, aux côtés du groupe pop fictif Deep Cut.

Côté gameplay, il est pour le moment tenu partiellement secret. Mais si l’on se fie à la bande-annonce, il semble tourner autour de la survie, de l’exploration, et possiblement d’éléments de crafting. La date de sortie de Splatoon Raiders reste également inconnue, mais on sait qu’il sortira en exclusivité pour la Nintendo Switch 2.

Un énorme mise à jour pour Splatoon 3

En parallèle, Splatoon 3 s’offre également une importante mise à jour gratuite avec la version 10.0.0. Disponible dès le 12 juin sur Nintendo Switch 1 et 3, elle embarque plus de 30 nouveaux kits d’armes, issus des marques Barazushi et Emberz, avec de nouvelles combinaisons de sous-armes et capacités spéciales. Les nostalgiques seront également ravis de retrouver Urchin Underpass, la carte emblématique du tout premier Splatoon sur Wii U, entièrement remasterisée.

En outre, les nouveaux ajustements de matchmaking et l’ajout d’une stat inédite, le Series Weapon Power, permettent aux joueurs de mesurer leur efficacité avec chaque arme. Ceux qui jouent sur la Switch 2 bénéficieront par ailleurs d’un rendu visuel amélioré et d’une meilleure fluidité dans les hubs. Enfin, la bande-annonce a également confirmé que les joueurs de Splatoon 3 pourront jouer ensemble sur la Nintendo Switch et la Nintendo Switch 2 via le crossplay.

Découvrez toutes ces nouvelles en vidéo :