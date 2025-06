Street Fighter 6 : les personnages de la saison 3 sont dévoilés 

Après l’arrivée d’Elena et la clôture de la Year 2 de Street Fighter 6, tous les joueurs attendaient avec impatience la liste des personnages composant la saison 3 du jeu. Capcom ne les a pas fait attendre longtemps : lors de la Summer Game Fest du week-end dernier, le studio japonais dévoile officiellement les quatre prochains combattants qui rejoindront le casting de Street Fighter 6. Révélés dans une bande-annonce aussi originale que spectaculaire, ces personnages promettent de faire vibrer les sticks arcade jusqu’en 2026.

Voir aussi : Street Fighter 6 : Capcom dévoile de nouvelles tenues pour ses personnages DLC

Un casting aux petits oignons pour la saison 3 de Street Fighter 6

Capcom continue d’étoffer l’univers de Street Fighter 6 avec une roadmap ambitieuse pour son Year 3 Character Pass. Le studio a donc profité du Summer Game Fest 2025 pour dévoiler les noms des personnages qui feront leur entrée en scène d’ici l’été. Ils sont au nombre de 4 : Sagat, C. Viper, Alex et Ingrid.

Mais au-delà des noms, c’est la mise en scène de la révélation qui a marqué les esprits. En effet, au lieu des courts métrages animés, c’est le catcheur professionnel Kenny Omega (AEW) qui a incarné, en cosplay, chacun des quatre personnages dans la bande-annonce. Alternant costumes, attitudes et clins d’œil, il a brillamment interprété Alex, C. Viper, Ingrid et Sagat dans une séquence théâtrale et décalée. Un choix audacieux, mais qui a fait son petit effet au sein de la communauté Street Fighter.

Appréciez la bande-annonce dans la vidéo ci-dessous :

Sagat sera le premier à entamer la saison 3 de Street Fighter 6, avec une sortie prévue pour l’été 2025. L’ancien roi du Muay Thaï, rival historique de Ryu et figure culte de la série, revient avec ses attaques légendaires : Tiger Shot, Tiger Uppercut, Tiger Knee. Idéal pour les amateurs de zoning et de puissance brute.

C. Viper reprendra du service en automne 2025. Venue tout droit de Street Fighter IV, elle était l’un des personnages préférés des fans et également un des plus techniques à utiliser dans le jeu.

Ensuite, cap vers le printemps 2026 avec Alex, l’icône de Street Fighter III. Ce grappler hybride devrait combler les fans de combats au corps-à-corps et les fans de Manon.

Enfin, Ingrid clôturera cette saison 3 de Street Fighter 6 au printemps 2026. Rarement vue dans la saga principale, cette combattante originaire de Street Fighter 3 Alpha 3 Max promet quand même un gameplay hors du commun.

Hier, Street Fighter 6 vient d’atteindre les 5 millions de ventes, ce qui en fait le 3ème épisode le plus vendu de la série. Et, avec son arrivée sur Switch 2 et cette nouvelle vague de combattants, la licence culte de Capcom a encore de beaux jours devant lui.