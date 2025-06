Arc System Works dévoile Marvel Tokon: Fighting Souls, son prochain jeu de combat anime

C’est incontestablement la grande annonce du State of Play 2025. En collaboration avec le studio japonais Arc System Works, Marvel a dévoilé son prochain nouveau jeu de baston 2D. Baptisé Marvel Tokon: Fighting Souls, il propose un combat en équipe en non pas 2v2, ni 3v3…mais 4v4.

Marvel Tōkon: Fighting Souls : un gameplay tout public

2XKO a de quoi trembler maintenant ! Cette fois, Marvel s’associe avec Arc System Works (Dragon Ball FighterZ, Guilty Gear -Strive-) pour ramener ses super-héros sur l’arène de bataille, huit ans après Marvel vs. Capcom Infinite. Lors du State of Play du 4 juin dernier, les deux studios ont alors dévoilé leur prochain jeu de combat dans une bande-annonce explosive. Son nom : Marvel Tokon: Fighting Souls.

Le jeu adopte une esthétique inspirée des animes japonais, rappelant les dernières oeuvres d’Arc System Works. Comme pour DBFZ et BlazBlue Cross Tag Battle, Marvel Tokon: Fighting Souls est un jeu de combat en équipe. Sauf qu’ici, on délaisse le 2v2 ou le 3v3 pour passer en 4v4 ! Si l’on se fie au trailer, le jeu semble tirer une bonne partie de son gameplay en mélangeant celui de Marvel vs. Capcom avec Dragon Ball FighterZ.

Arc System Works a également développé Marvel Tokon: Fighting Souls pour un public plus large. “Vous n’avez besoin de maîtriser qu’un seul personnage pour jouer”, explique Kazuto Sekine, le directeur du jeu. “Nous avons conçu les mécanismes de manière à ce que vous puissiez effectuer une variété d’actions avec les entrées traditionnelles des jeux de combat ou avec des entrées simples. En appuyant sur quelques boutons, plusieurs personnages peuvent apparaître à l’écran pour apporter leur soutien ou attaquer ensemble. Vous allez ainsi créer une nouvelle expérience passionnante de combat VS en équipe. »

Pour le moment, Arc System Works n’a confirmé qu’une courte liste de personnages, que l’on peut voir dans la bande-annonce. Parmi ceux confirmés, on a Captain America, Iron Man, Spider-Man, Doctor Doom, Storm, Ms. Marvel, Star-Lord et Ghost Rider. Selon le développeur japonais, ces personnages représentent “le visage de Marvel” et leur permettraient déjà d’équilibrer les styles de jeu lors des combats.

Marvel Tokon: Fighting Souls sortira sur PlayStation 5 et PC en 2026. Pour un aperçu visuel du style du jeu, nous vous invitons à visionner la bande-annonce officielle ci-dessous :