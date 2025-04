Riot Games dévoile plus de détails sur 2XKO avec le gameplay de Jinx

2XKO, le prochain jeu de combat par équipe de Riot Games, fut tout de suite un succès auprès des fans du genre lors de son premier Alpha Lab en août dernier. Après avoir recueilli les retours des joueurs, l’équipe de développement a travaillé d’arrache-pied pour améliorer le gameplay du jeu. Six mois après le premier Alpha Lab, Riot Games revient donc pour dévoiler le fruit de leur travail. Et du travail, y en a beaucoup. On vous fait le point.

Vole Clappy, vole !

Six mois. Il a fallu six mois à Riot Games pour revoir toutes les mécaniques de son prochain jeu de combat 2XKO. Mais l’attente en valait la peine, car l’équipe n’a pas chômé. Vendredi dernier, les développeurs Tom Cannon, Shaun Rivera et Daniel « Clockwork » Maniago ont donné rendez-vous aux fans dans une énorme vidéo d’une heure. L’ordre du jour : dévoiler tous les changements apportés au jeu, incluant les commandes, les mécaniques…et un nouveau personnage.

D’abord, parlons du champion. Après le succès de la série Arcane, Jinx rejoint officiellement le roster de 2XKO en tant que personnage jouable. Elle sera disponible à la sortie du jeu, aux côtés d’Ahri, Yasuo, Illaoi ou encore Ekko. Comme dans Arcane, elle dispose d’un arsenal d’armes à feu, de pièges et d’explosifs, lui permettant d’attaquer ses adversaires à distance. Et avec des noms très classes à la Jinx, s’il vous plaît : Bim bam boum plaf, Zaaaapp!, Vole Clappy, vole! ou encore Pyromâcheurs!.

2XKO : les nouveautés

De nouvelles mécaniques ont également été ajoutées à 2XKO afin de balancer les combats. On peut notamment parler des deux nouveaux “Fuses”, l’interaction entre les deux champions en équipe. La première, dénommé Sidekick, maintient le champion principal sur le terrain, tandis que le champion assisté agit en soutien. La dernière, Juggernaut, supprime les capacités d’assistance. Mais en contrepartie, elle mais confère à au champion une augmentation de la santé, une défense plus forte et des mécaniques spéciales comme Eject et self-Double Down.​

Comme tous les jeux de Riot Games, 2XKO aura un mode Classé lors des parties en ligne. Les lobbies de combat regrouperont automatiquement des joueurs de niveaux similaires afin d’assurer des combats équilibrés. Ces rangs incluent Aspirant, Fer, Bronze, Argent, Or, Platine, Émeraude, Diamant, Maître, Grand Maître et Challenger.​

Côté gameplay, Riot Games a corrigé quelques mécaniques de combat. Désormais, les champions mis K.O. peuvent désormais utiliser des assists, et peuvent même dépenser une barre de super pour exécuter des Super Assists. Les Ultimates coûteront également trois barres de super au lieu de deux.​ Enfin, la jauge de super se remplira selon les propriétés de chaque attaque que vous réussirez à placer.

Vous pouvez consulter la vidéo de Riot Games ci-dessous pour en savoir plus :