Flashnet atteint des sommets avec ses lampadaires intelligents

Flashnet a franchi une nouvelle étape en contrôlant plus d’un million de lampadaires intelligents dans le monde. Grâce à son engagement envers les normes ouvertes et l’interopérabilité, Flashnet s’impose comme un acteur clé de l’éclairage public intelligent. L’entreprise transforme les villes pour les rendre plus sûres et plus durables.

L’impact mondial de l’éclairage intelligent Flashnet

Les solutions d’éclairage intelligent de Flashnet ont un impact significatif dans de nombreuses villes. Par exemple, aux États-Unis, à Washington D.C., elles permettent d’optimiser la consommation d’énergie. De même, à Bruxelles, un projet de dix ans contribue à réduire les coûts énergétiques. En outre, dans des villes comme Riyad, elles améliorent à la fois l’efficacité et la sécurité. Ainsi, ces efforts renforcent la durabilité et l’innovation urbaine, transformant autant les paysages que la vie des habitants.

InteliLIGHT® : innovation et durabilité en ville

Le système inteliLIGHT® est au centre des solutions d’éclairage public innovantes de Flashnet. Il propose des fonctions d’économie d’énergie et de détection des pannes. Une interface conviviale assure une utilisation facile. InteliLIGHT® supporte plusieurs technologies comme LoRaWAN™, NB-IoT et LTE-M. Cela assure une adaptation versatile aux différents environnements urbains, rendant le système compatible partout dans le monde.

Projets emblématiques de Flashnet à travers le monde

Flashnet a mené de nombreux projets emblématiques dans le monde entier. Par exemple, à Bruxelles, un engagement sur dix ans change la donne en matière d’éclairage pour la ville. De plus, à Riyad, l’utilisation de la technologie a considérablement amélioré la durabilité et la sécurité. Ainsi, ces projets illustrent la capacité de Flashnet à associer innovation et efficacité pour un avenir meilleur. Enfin, des centaines de projets supplémentaires sont en préparation pour développer encore plus cet impact mondial.

Pour conclure, Flashnet est résolument tournée vers l’avenir. L’entreprise souhaite étendre son influence, améliorer ses technologies et contribuer à la création de villes plus sûres et plus connectées. La réalisation d’un million de lampadaires contrôlés prouve leur engagement dans le développement urbain. En continuant d’innover, ils transforment l’éclairage public dans le monde entier.

