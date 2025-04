Netflix en avril 2025 : les films et séries à ne pas manquer

Avec l’arrivée d’avril 2025, Netflix enrichit son catalogue avec une nouvelle vague de films, séries et documentaires. Ce mois-ci, les abonnés auront droit à un mélange explosif de nouveautés et de grands classiques, entre thrillers haletants, séries cultes et blockbusters incontournables.

Parmi les sorties les plus attendues, on retrouve la cinquième saison de You, qui promet un final palpitant. L’adaptation animée de Devil May Cry et le grand retour de Black Mirror avec sa septième saison sont aussi au programme.

Côté films, Indiana Jones, King Kong et The Truman Show viennent enrichir l’offre pour des soirées cinéma mémorables.

Pour vous aider à faire le tri parmi toutes ces nouveautés, voici la liste complète des ajouts Netflix en avril 2025.



Les séries à découvrir en avril 2025

Netflix frappe fort ce mois-ci avec de nombreuses séries inédites et le retour de grands succès.

Dès le 2 avril , la plateforme dévoile Banger, une série originale qui s’annonce percutante. Elle sera accompagnée de la saison 3 de Histoires d’amour et d’autisme.



, la plateforme dévoile Banger, une série originale qui s’annonce percutante. Elle sera accompagnée de la saison 3 de Histoires d’amour et d’autisme. Le 3 avril , les fans de jeux vidéo seront ravis de découvrir Devil May Cry, une série animée très attendue. Ce même jour, Jurassic World : La théorie du chaos revient avec une troisième saison pleine de rebondissements .



, les fans de jeux vidéo seront ravis de découvrir Devil May Cry, une série animée très attendue. Ce même jour, Jurassic World : La théorie du chaos revient avec une . Le 8 avril , c’est au tour de How to Sell Drugs Online (Fast) de faire son retour avec une quatrième saison promettant encore plus de suspense et d’humour noir .



, c’est au tour de How to Sell Drugs Online (Fast) de faire son retour avec une . Le 11 avril , El Jardínero débarque sur Netflix, une nouveauté qui intrigue déjà.



, El Jardínero débarque sur Netflix, une nouveauté qui intrigue déjà. Le 17 avril , Pangolin : Chemins de vie propose une plongée fascinante dans la vie de cet animal mystérieux.



, Pangolin : Chemins de vie propose une plongée fascinante dans la vie de cet animal mystérieux. Le 20 avril , Hacks revient avec une troisième saison qui s’annonce aussi drôle que piquante.



, Hacks revient avec une qui s’annonce aussi drôle que piquante. Le 23 avril , Netflix innove avec une série documentaire sur le champion de tennis Carlos Alcaraz.



, Netflix innove avec une série documentaire sur le champion de tennis Carlos Alcaraz. Le 24 avril , l’attente prend fin avec la sortie de You saison 5. Joe Goldberg est de retour pour un ultime chapitre qui s’annonce glaçant.



, l’attente prend fin avec la sortie de You saison 5. Joe Goldberg est de retour pour un ultime chapitre qui s’annonce glaçant. Le 30 avril, plusieurs séries débarquent, notamment Turing Point : La guerre du Vietnam et Extraterritorial, une nouvelle production intrigante.

Les films incontournables du mois

En avril, Netflix ajoute à son catalogue une sélection de films variés, entre blockbusters et pépites du cinéma.



Le 1er avril , plusieurs classiques rejoignent la plateforme : Case Départ, The Place Beyond the Pines, Angry Birds – Le Film, ou encore Instinct de survie. Les fans d’animation apprécieront également l’ajout des saisons 17 à 21 de Boruto : Naruto Next Generations .



, plusieurs classiques rejoignent la plateforme : Case Départ, The Place Beyond the Pines, Angry Birds – Le Film, ou encore Instinct de survie. Les fans d’animation apprécieront également l’ajout des . Le 2 avril , on retrouvera Ce qui nous lie, Deux moi et En Corps, des films aux tonalités intimes et émouvantes.



, on retrouvera Ce qui nous lie, Deux moi et En Corps, des films aux tonalités intimes et émouvantes. Le 3 avril , Night Swim et King Kong seront parfaits pour une soirée frissons .



, Night Swim et King Kong seront parfaits pour une . Le 4 avril , Karma et Total Recall rejoignent le catalogue.



, Karma et Total Recall rejoignent le catalogue. Le 15 avril , plusieurs films cultes débarquent, dont Le Dôme de verre, Boyz’n the Hood, La loi de la rue, Chair de Poule – Le film et The Tourist.



, plusieurs films cultes débarquent, dont Le Dôme de verre, Boyz’n the Hood, La loi de la rue, Chair de Poule – Le film et The Tourist. Le 17 avril , la plateforme ajoute Chicago, Astérix et Obélix : Mission Cléopâtre et Nouvelle vie à Ransom Canyon.



, la plateforme ajoute Chicago, Astérix et Obélix : Mission Cléopâtre et Nouvelle vie à Ransom Canyon. Le 18 avril , L’Hostage vient enrichir l’offre thriller.



, L’Hostage vient enrichir l’offre thriller. Le 23 avril , les amateurs de sensations fortes découvriront Bullet Train Explosion.



, les amateurs de sensations fortes découvriront Bullet Train Explosion. Le 26 avril , c’est au tour de Alvin et les Chipmunks 1 à 4 et La Belle et l’Etincelle de faire leur apparition.



, c’est au tour de Alvin et les Chipmunks 1 à 4 et La Belle et l’Etincelle de faire leur apparition. Le 28 avril , Netflix mise sur la gastronomie avec Chef’s Table : Legends.



, Netflix mise sur la gastronomie avec Chef’s Table : Legends. Le 30 avril, le mois se clôture en beauté avec Astérix et Obélix : Le Combat des Chefs, Mia et le Lion Blanc et Le Pacificateur..

Un mois chargé en nouveautés sur Netflix

Avec autant de nouveaux films et séries, avril 2025 s’annonce comme un mois riche en divertissements. Que vous soyez amateur de thrillers, d’animation, de documentaires ou de grands classiques du cinéma, Netflix a de quoi satisfaire tous les goûts.

Avant cela, le mois de février 2025 a également marqué les esprits avec des sorties marquantes. Des productions originales, comme un nouveau film dramatique acclamé par la critique. Mais aussi une mini-série policière captivante, ont tenu les abonnés en haleine. Sans oublier l’arrivée de plusieurs succès hollywoodiens récents, enrichissant encore davantage le catalogue de la plateforme



Quelle nouveauté attendez vous le plus ce mois-ci ? 🍿Profitez de ce mois pour explorer ces nouvelles sorties et passer des soirées de détente devant des contenus de qualité. Et si vous n’avez pas encore d’abonnement Netflix, une astuce ici !