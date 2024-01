Netflix : comment payer son abonnement moins cher en 2024 

Netflix, la plateforme de streaming la plus populaire, offre une expérience immersive de divertissement à des millions de personnes à travers le monde. Lancée en 1997 en tant que service de location de DVD, Netflix a rapidement évolué pour devenir le leader incontesté du streaming vidéo, proposant une vaste bibliothèque de films, séries, documentaires et émissions originales primées. Avec son modèle sans publicité et sa capacité à personnaliser les recommandations en fonction des préférences de chaque utilisateur, Netflix a redéfini la manière dont nous consommons le contenu audiovisuel, offrant une variété infinie de programmes adaptés à tous les goûts.

Les différentes formules

En 2024, Netflix propose une gamme diversifiée de formules d’abonnement, adaptées aux besoins de chacun. Voici un aperçu des différentes options tarifaires :

Prix Offre Détail 5,99 € par mois Standard avec pub Offre avec pub, disponibilité des films et séries limitée, jeux mobiles accessibles en illimité

Regardez Netflix sur 2 appareils compatibles à la fois

Regardez Netflix en Full HD

Téléchargez des titres sur 2 appareils compatibles à la fois 13,49 € par mois Standard Films, séries et jeux mobiles en illimité, sans pub

Regardez Netflix sur 2 appareils compatibles à la fois

Regardez Netflix en Full HD

Téléchargez des titres sur 2 appareils compatibles à la fois

Possibilité d’ajouter jusqu’à 1 abonné supplémentaire ne vivant pas avec vous 19,99 € par mois Premium Films, séries et jeux mobiles en illimité, sans pub

Regardez Netflix sur 4 appareils compatibles à la fois

Regardez Netflix en Ultra HD (4K)

Téléchargez des titres sur 6 appareils compatibles à la fois

Possibilité d’ajouter jusqu’à 2 abonnés supplémentaires ne vivant pas avec vous

Audio spatial Netflix

À noter que l’ajout par abonné supplémentaire sur son forfait coute 5,99€ par mois et par abonné. Également, il n’y a pas de forfait autre que Premium pour profiter de la 4K.

Deux solutions s’offrent à vous. La première consiste donc à vous ajouter en tant qu’abonné supplémentaire sur un compte standard ou premium existant. Le cout est alors de 5,99€ par mois. L’abonné supplémentaire dispose de son propre compte, profil et mot de passe. Il n’interfère pas avec le compte principal.

La deuxième solution consiste à passer par une plateforme de partage de compte telle que Gamsgo. Cette plateforme utilise l’astuce du VPN pour obtenir les abonnements les moins chers possible. Tout cela est transparent pour l’utilisateur. Cette astuce permet de disposer d’un abonnement (en français bien entendu) mensuel 1 ou 5 écrans selon la formule, sans publicité, le tout en 4K Dolby Vision et Dolby Atmos à partir de 3,06€ / mois. Tarif imbattable !

Pour ce faire, rien de plus simple. Il suffit de créer son compte gratuit sur la plateforme puis de souscrire à l’abonnement désiré. Dans notre cas, nous allons prendre un abonnement de 12 mois pour 1 profil. De plus, grâce à notre code LCDG vous bénéficiez d’une réduction supplémentaire. Le coût annuel revient donc à 36,64€.

Un numéro de profil nous est attribué et lors de la connexion à Netflix il suffit de rentrer les identifiants qui nous seront attribués et de sélectionner notre profil. Rien de plus simple.

Si vous voulez donc profiter de Netflix à prix réduit, n’hésitez pas à utiliser notre lien affilié et à profiter par la même occasion de notre code promo LCDG à saisir dans le panier.

Bonus, Gamsgo propose également des abonnements à prix réduit pour les autres plateformes de streaming comme Spotify, Deezer, Disney+, Paramount, Crunchyroll et bien d’autres encore.