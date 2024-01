Test – Amazon Luna : Le service de cloud gaming d’Amazon

Amazon Luna, le service de cloud gaming lancé par Amazon, représente une avancée notable dans le monde du jeu vidéo. Ce service propose un modèle d’abonnement flexible et un vaste catalogue de jeux accessibles via le cloud. La solution offre ainsi une alternative intéressante aux consoles de jeux traditionnelles et aux PC dédiés au gaming. Ce test complet explore en profondeur les fonctionnalités, les jeux disponibles, les performances et l’expérience utilisateur globale d’Amazon Luna.

Configuration et accessibilité

La configuration de Luna est étonnamment simple. Les utilisateurs ont besoin d’une connexion Internet stable avec une vitesse minimale de 10 Mbps pour une qualité vidéo en 1080p. Un appareil compatible, qui peut inclure un PC, un Mac, une Fire TV, un iPhone, un iPad. Certains modèles de Smart TV Samsung ou LG sont également compatibles. L’un des principaux avantages de Luna est l’absence de téléchargements lourds ou de mises à jour fréquentes. Rendant ainsi l’expérience de jeu rapide et sans encombre.

La manette Luna

La manette Luna, conçue spécifiquement pour le cloud gaming, se connecte directement aux serveurs d’Amazon via Wi-Fi ou Bluetooth, offrant une expérience de jeu à faible latence. Elle intègre également la technologie Cloud Direct, facilitant le passage d’un appareil à un autre sans jumelage ou configuration supplémentaire. La manette possède de nombreux boutons, dont des boutons latéraux (RB et LB), des boutons classiques X, Y, B, A. Il y a aussi deux joysticks cliquables, un pavé directionnel, un bouton Luna (accueil), un bouton d’action. Pour finir, un bouton menu et un bouton vocal avec micro-intégré pour les commandes Alexa sur Fire TV.

Elle possède une sortie mini-Jack 3.5 mm et une prise USB-C, avec des poignées dotées de picots pour une meilleure prise en main, bien que le grip puisse être perçu comme limité. La manette est aussi équipée de moteurs à vibration et son poids est agréable pour une expérience de jeu immersive. Une LED entoure le bouton d’accueil, indiquant divers statuts de la manette, comme la connexion Wi-Fi, le mode configuration, ou le niveau de batterie​.

​La manette Luna fonctionne avec des piles AA, offrant ainsi la possibilité d’utiliser des accus rechargeables, ce qui est apprécié par certains utilisateurs pour sa facilité de remplacement et la durabilité comparée aux batteries internes non remplaçables​​. Cette caractéristique permet une plus grande flexibilité et une utilisation prolongée sans dépendre d’une recharge fréquente.

Jeux et catalogue

Luna offre une variété de jeux, allant des titres AAA aux jeux indépendants, en passant par des classiques rétro. Les membres Prime peuvent accéder gratuitement à une sélection changeante de jeux chaque mois. Il y a des titres populaires comme « Fortnite », « Mega Man 11 » et « Jackbox Party Pack 3 ». Luna+ propose un catalogue plus étendu, avec des jeux tels que « Sonic Mania Plus » et « Resident Evil 2 ». Les utilisateurs peuvent également lier leur compte Ubisoft Connect à Luna pour accéder à une bibliothèque de jeux Ubisoft. Parmi les meilleurs titres disponibles sur Luna, on trouve « Control », « Metro Exodus », et « Assassin’s Creed Valhalla ».

Performance et expérience de jeu

En termes de performance, Luna se distingue par sa solidité en matière de cloud gaming. Les jeux se lancent rapidement, avec des temps de chargement minimes, et la qualité visuelle est généralement excellente. La latence est remarquablement faible, surtout lorsqu’on utilise la manette Luna, ce qui est crucial pour les jeux nécessitant des réponses rapides. Toutefois, l’expérience de jeu peut varier en fonction de la stabilité et de la vitesse de la connexion Internet de l’utilisateur.

Un atout majeur de Luna est sa capacité à fonctionner de manière transparente sur une variété d’appareils. Que ce soit sur un téléphone mobile, une tablette, un PC, ou une Fire TV, les jeux Luna offrent une expérience cohérente, sans nécessité de réglages complexes. Cette flexibilité est particulièrement appréciable pour les joueurs qui aiment basculer entre différents appareils.

Interface utilisateur et navigation

L’interface de Luna est intuitive et facile à naviguer. Les jeux sont organisés de manière claire, avec des catégories et des filtres qui aident les utilisateurs à trouver rapidement ce qu’ils cherchent. De plus, Luna propose des recommandations personnalisées basées sur les habitudes de jeu de l’utilisateur, ce qui améliore l’expérience de découverte de nouveaux jeux.

En comparaison avec des services concurrents, Luna offre une intégration unique avec l’écosystème Amazon, notamment avec les appareils Fire TV et le support d’Alexa. Bien que son catalogue de jeux ne soit pas le plus vaste par rapport à certains concurrents, Luna offre une expérience plus cohérente en termes de performance et de facilité d’utilisation.

Conclusion

Amazon Luna est une plateforme de cloud gaming impressionnante qui offre une alternative viable aux consoles de jeux traditionnelles et aux PC. Avec un accès simple, une bonne performance, et un catalogue de jeux diversifié, Luna conviendra particulièrement aux joueurs qui préfèrent la commodité et la flexibilité du jeu en cloud. Bien que dépendant de la qualité de la connexion Internet, Luna représente une étape dans l’évolution du département JV d’Amazon. Le dématérialisé prend de plus en plus de place dans l’environnement du jeu vidéo. Est-ce le futur ? En tout cas Amazon est prêt !

